獨／「希望廣場」要搬家了！明年中遷到200公尺外新址

農民市集「台北希望廣場」要搬家了！原本的土地要興建司法大樓，必須歸還給國有財產署，現只能使用到明年6月30日，農委會需另外找一塊面積相當的場域，新場址座在台北市北平東路北側中央藝文公園內，距離現址200公尺處，占地5869平方公尺，，面積與現址差不多，期限到就必須搬走；新址現在已經完成規畫，預計明年中旬完工、8月啟用。

「台北希望廣場」位於台北市中正區林森北路與號北平東路交叉口，農民透過報名，每個周末可以在當地擺攤銷售，由於產地直送，長期下來也在台北消費地培養一定的顧客群。

農委會農糧署表示，現有希望廣場是民國104 年6月底，獲國有財產署及台鐵局同意租用共4筆國有土地，計有5520平方公尺，租期自104年8月1日起到108年12月31 日止；但從105年5月20日起，土地移撥司法院，做為司法大樓用地，也因此，「台北希望廣場」的經營單位新北市農會，改向司法院承租經管土地，採取一年一租方式，由於司法大樓興建在即，目前租約到明年6月30日止。

新北市農會總幹事楊棟樑表示，從希望廣場舊址到新址，前後規畫興建需要一年時間，已申請建照，租約到明年中；當初也考量了許多因素，包括商圈、交通、面積大小，也找了許多地點，最後拍板新址，主要是朝著影響範圍最小，消費習慣不要大幅改變，希望能讓農民市集新舊場域交替時，可以無縫接軌。

農委會農糧署副署長姚志旺表示，「台北希望廣場」現址土地屬於國有財產局，因為明年要興建司法大樓，看中了這塊地點；因此必須遷移到新址，新址距離原來的地點不遠，更靠近華山藝文中心，是屬於台鐵、台鐵局，以及台北市政府，到他處另起爐灶，對農民與消費者影響不大，但擺攤對新址當地里民小有影響，也正持續溝通中。