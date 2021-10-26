獨／國道公車司機打疫苗太集中 沒人力開車班次恐大亂

第12輪第二階段疫苗昨天上午起開放預約，只要是在7月16日前已打第1劑莫德納的18歲以上民眾可預約第2劑莫德納，吸引23萬餘人預約。實際上，當初7月16日前施打莫德納疫苗者，大多是第七類疫苗專案人員，其中有不少人是北北基桃的公車、客運司機，如今卻有業者反映，國道跟公車司機一窩蜂擠在一起預訂打莫德納第二劑，大大影響人力調度，尖峰時段恐怕會出現派不出車輛的情況，也不排除近期短途客運的班次會稍作調整。

有國道客運業者直言，這真的是結構性難題，當初莫德納第一劑是分批施打，如今卻要自己預約，在不確定疫苗到底預約不預約到的情況下，很多司機是一有名額就快點搶，深怕自己會打不到，導致施打日期也無法協調，變得很集中。

業者也提到，聽說莫德納疫苗第二劑的副作用比第一劑大很多，很多司機都央求要加給一天疫苗公假，人力調度形同雪上加霜，如今長途班次可能還好，但通勤路線真的是傷腦筋，尖峰時段恐怕會出現派不出車子的情況。

另也有不具名客運業者指出，今日下班時段受駕駛打疫苗影響，某通勤路線就抽掉十班次以上，預計至少影響三四百位乘客，事情非同小可，調度人員兵荒馬亂忙著處理善後。客運業主管低調表示，駕駛急著打疫苗，提高自身保護力，完全可以理解第一線同仁的焦急，這幾天發車班次有所變動，班距與候車時間勢必拉長，只能請通勤民眾體諒配合。

此外，本身有經營公車、國道客運的首都客運總經理李建文表示，這兩天確實發現到有類似狀況，因為疫苗預約日期難以事前調配，目前發現司機預約日期大多集中在11月1日至3日，像今天也臨時有10幾個同仁遞假單說要去打疫苗，班次確實可能會受到影響。

李建文表示，會盡力調度人力，做到核定最大班距之內發車，不過打疫苗都會給公假，若有身體不適反應，也會再給有薪假，這難免都會影響班次調度，若這段時間國道客運、公車的班次受到影響，還要請旅客多擔待。

統聯客運則說，第二劑確實沒有像之前那樣是大家集體預約，而是自己上系統預約，不過事前已請司機盡量分散預約，目前人力調配應該還可以。

對此，公路總局表示，公司排班都是預排，司機也知道自己的排班，再加上之前客運都有減班，人力應該相對充裕，會再做了解。