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印尼冷凍丁香魚鎘超標5倍 1.4萬公斤遭退運

中央社 / 台北26日電

食藥署今天公布最新邊境檢驗不合格產品名單，以海鮮類產品被驗出重金屬鎘超標居多，其中印尼進口的「冷凍丁香魚」被驗出鎘超標5倍，1萬4775公斤遭退運銷毀。

衛生福利部食品藥物管理署今天公布最新邊境檢驗不合格產品清單，共有13項產品違規遭邊境攔下，其中以海鮮類、新鮮水果占大宗。

根據不合格產品清單，4項海鮮產品全數因驗出重金屬鎘超標遭揪出，其中建寶食品股份有限公司從印尼進口的1萬4775公斤「冷凍丁香魚」鎘超標5倍之多，其餘違規的還有宇強實業有限公司從日本進口的0.6公斤「丁香魚」、嘉準實業有限公司從新加坡進口1萬8180公斤的「冷凍旗魚」，以及聚富有限公司從南非進口的105公斤生蠔。

在新鮮水果方面共有3款產品違規，均為農藥超標，包含喬承企業有限公司從美國進口1萬6330公斤「PRIMA新鮮油桃」、千和水果有限公司從日本進口700公斤「鮮水蜜桃」，以及台灣新果國際有限公司從智利進口的2萬65公斤「鮮蘋果」。

另有2款零食、醬料驗出防腐劑超標，分別為億瓏貿易有限公司從菲律賓進口的192公斤「LADY'SCHOICE 凱薩沙拉醬」、日華好物有限公司從泰國進口的2.52公斤「GREENDAY蒜味秋葵脆餅」。

食藥署指出，違規產品在邊境攔截後，已全數退運銷毀並未實際流入市面。

超標 海鮮 印尼

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