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退休男子長期髖寬節痠痛 體外震波二到三次快速解決

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
體外震波二到三次，快速解決一名退休男子髖關節長期痠痛問題。圖／衛福部豐原醫院提供
體外震波二到三次，快速解決一名退休男子髖關節長期痠痛問題。圖／衛福部豐原醫院提供

一名72歲退休男子原本都保持每天都會走路運動40分鐘的習慣，但近幾個月來飽受髖關節疼痛的困擾，被診斷為髖關節退化性關節炎，吃藥做2個月的電療與深層熱療等，雖有改善，還是無法多走路。衛福部豐原醫院復健科醫師評估和建議，做了2次的震波治療後，他的情況有大幅改善，走路運動髖關節不再覺得有困擾。

豐原醫院復健科張憲伯醫師表示，體外震波是種能在瞬間產生高能量機械力的聲波，最早應用在泌尿科的體外碎石術，近十年來歐美用於骨骼肌肉的治療，研究發現有7到8成的治療效果。

他說全世界臨床醫學實驗也證實，體外震波安全有效，震波可促進肌腱血管新生，進而改善血流供應，加強受損細胞的恢復，且震波能立即紓解疼痛，深受有骨骼肌肉問題困擾者所喜愛；非侵入性、不須吃藥、治療時間短、治療後可直接回家、低危險性、高治癒率，能有效降低手術的需求。

張憲伯指出，震波除了對髖關節有效，對其他骨骼肌肉問題，包含足底筋膜炎、退化性膝關節炎、髕骨肌腱炎、肩膀旋轉肌發炎、肩關節鈣化性肌腱炎、五十肩、網球肘、高爾夫球肘、板機指、腕隧道症候群、肌筋膜疼痛症候群、甚至癒合不良骨折等都有效；一般2到3次的震波療程，並搭配治療師教導的復健運動與衛教多能得到不錯的治療效果，提供有骨骼肌肉問題者一個安全、快速又有效的新選擇。

復健 肌腱 關節炎

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