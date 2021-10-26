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台北車站鳥人新落腳處曝光！被眼鏡店買下「調職」到這裡

聯合新聞網 / 綜合報導
位於眼鏡店內的「鳥人」。圖／讀者提供
位於眼鏡店內的「鳥人」。圖／讀者提供

幾乎所有到過台北車站迷宮的人，都曾見過這隻被暱稱為「鳥人」的裝置藝術，甚至習慣把它當成路標。歷經11個年頭，在今(2021)年7月則因合約到期撤下。不過有網友發現它的下落，原來是「調職」到了日系眼鏡店。

根據「台北ジャピオン」臉書粉絲專頁分享，先前在台北車站消失的鳥人雕像，最近被安置到忠孝敦化站附近的OWNDAYS眼鏡店中，是由超愛鳥人的總經理直接向藝術家買下，因此再也沒有展覽期限。

鳥人的足跡曝光之後，不少人驚呼「居然是真品」、「鳥頭人移民」、「我就說他是逃跑了」，也有人疑問會不會像在台北車站時一樣，好奇問「什麼時候要噴水」。有網友曾進一步向眼鏡店求證，得到的回應確實是「此為OWNDAYS向藝術家購買之收藏品。」

鳥人的全名其實是「夢遊（Daydream）」，又被稱為「鳥人愛維斯（Aves）」，由藝術家何采柔、郭文泰共同創作，有水流會從鳥頭自動流下。該裝置藝術長時間被設置在捷運台北車站M1出口旁，不過在今年7月因合約到期歸還給原作者。

台北車站的公共藝術「鳥人」七月光榮退休，引來民眾不捨。圖／台北當代藝術館提供
台北車站的公共藝術「鳥人」七月光榮退休，引來民眾不捨。圖／台北當代藝術館提供

台北車站 裝置藝術

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