時力批道路設計不良 交通事故每年3000死、50萬人傷

金鼎獎作家陳柔縉在新北市淡水區騎單車時，遭到機車追撞，三天後宣告不治身亡，時代力量立法院黨團今開記者會指出，每年高達3千多人死於交通事故，50萬人受傷和1千多人癱瘓，遠超過疫情或是重大工安意外，要求全面體檢道路設計、建置專責單位提高道安預算，並比照疫情記者會，每周一天公布交通事故傷亡數字。

時代力量立委陳椒華指出，陳柔縉的離世是公部門長期怠惰不作為結果，政府未意識到，道路就像戰場一樣，導致悲劇案例頻傳，例如新北市淡水區的台灣綜合研究院大樓前，是三線轉五線，五線裡面兩線畫作快車道，外側畫了機慢車專用道，尖峰時刻造成短時間內車流頻繁交織 ，容易增加事故，機慢車畫設同一車道，造成機車跟自行車之間車速過大導致意外。

陳椒華說，另外關渡大橋他的分流不明確，機車上閘道後車道又縮減，導致人車進入橋上的時候，容易擦撞更危險，成為設計不良的「髮夾彎」，另外全國也有許多地方有同向分隔島，導致內車道車輛右轉，機車沒看到撞到大車，有些道路邊線不齊，機車為了要符合道路標示來行走，避免行駛路肩，往往造成左切，或擦撞到左方車輛。

立委王婉諭說，每年高達3千多人死亡，遠遠超過疫情帶來影響，還有太魯閣號、城中城大火等重大公安事件，卻未看到系統性檢討，全國容易肇事路段到底有多少，政府提供了嗎？今年三月，交通部前部長長林佳龍承諾增加道安預算，明年卻只增加8千萬，僅占預算1.19%，面對疫情可編列大量經費，但對交通事故帶走3千多條人命，卻長期視而不見。

立委邱顯智說，交通事故每年造成3千多人死亡、50萬人受傷，1千多人癱瘓，社會成本付出超過6千億元。要求全面體檢易肇事路段的道路設計，道路設計不良會引導駕駛人用路習慣，是交通事故根本性原因，竹科管理局逐一盤點竹科園區內易肇事路段，進一步改變，竹科做得到，交通部沒理由做不到。

邱顯智說， 另外應該定期公布傷亡人數與原因分析、每天平均有8人死於車禍，但政府也沒有像疫情期間每天開記者會，對交通事故不在意，社會關注不足，應該定期公布傷亡分數，每周開一次記者會就像疫情記者會一樣，只有讓社會大眾充分意識到交通傷害，才能降低。

邱顯智說，政府應建立專責單位提高道安預算，道安預算僅編列3.26億元，大部分還用在補助地方政府採購執法設備、測速器等，不用在改善道路工程面，不僅不投入資源，也沒專業，應全面部署來面對台灣交通戰爭。