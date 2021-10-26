台中機場快篩站已撤 中部業者結合補助推離島促銷旅遊

國內疫情趨緩，10月20日起，台中機場快篩站已撤除，旅客只需填妥健康聲明書就能搭機，中部業者結合觀光局國旅團遊補助推出離島促銷旅遊產品。

國旅補助團現已推出，旅行業者說，國內旅遊因應疫情減輕，中部13家旅行社聯合搭乘立榮航空，包裝澎湖及金門旅遊促銷團，針對小資族，配合觀光局國旅團遊補助，一起包裝了金門三日及澎湖三日行程，金門行程從台中機場出發，原價8000多元，特賣5990元起，澎湖三日原價6000多元，特賣2990元起，也推出「五澎齊發」，搭乘立榮航空由松山、台中、嘉義、台南、高雄等5機場出發。

永興旅行社表示，包裝五澎齊發是特殊的行程，避開了旅遊團的早去晚回的飛機時段，行程第二天全天安排北環島行程，第三天開放自由活動時間。

13家共同推廣的旅行社:

永興旅行社有限公司 04-22417878

僑新旅行社有限公司 04-22268441

東暉國際旅行社有限公司 04-22990538

長汎旅行社(股)公司 04-22599125

超悠旅行社(股)公司 04-23052699

嘉晉旅行社(股)公司 04-23285077

儒懋旅行社有限公司 04-22394179

易飛網國際旅行社(股)公司 04-37047721 分機 601

東南旅行社(股)公司 04-23138111

暢遊旅行社有限公司 04-23220866

華府旅行社(股)公司 04-23280093

三多旅行社(股)公司 04-23292678