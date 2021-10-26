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東北季風一吹 基隆落羽松變色 秘境美景呼之欲出

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
今年初天外天復育公園200多公尺落羽松林道呈現蕭瑟美景，口身相傳成為基隆秘境和打卡熱點。圖／楊熾瀧提供
今年初天外天復育公園200多公尺落羽松林道呈現蕭瑟美景，口身相傳成為基隆秘境和打卡熱點。圖／楊熾瀧提供

這波東北季風南下，讓基隆市天外天復育公園200多棵落羽松葉片悄悄變色，秋意漸濃，詩意畫境令人期待，但草長及腰有點殺風景。這片落羽松松去年冬天爆紅，成為民眾拍照打卡熱點。環保局表示，11月中旬會派人整理落羽松林及附近草地，讓民眾能欣賞到更美的落羽松景致，取景拍照。

天外天復育公園原為垃圾掩埋場，2005年底封場後，在2011年成立復育公園，打造環山步道及綠美化環境，希望能成為生態解說與社會教育場所，結合都市發展、社區開發做為居民休閒運動空間。

今年初，復育種植及移植到復育公園上層的成排落羽松，羽狀葉片逐次飄落，縱深200多公尺林道呈現蕭瑟美景的照片在臉書流傳，口身相傳成為基隆落羽松秘境，吸引不少民眾來打卡拍照，盛讚很有意境、很美，冬天就是要這種意境。

前幾天東北季風南下，氣溫驟降，天外天復育公園落羽松原本翠綠的葉片，逐漸轉為黃褐色、紅褐色，預告落羽松美景即將再現。只是落羽松林附近的草地，目前草長及腰，落羽松林道間也是雜草叢生，讓落羽松美景可能失色減分。

環保局空氣及噪音管制科長李昆達表示，復育公園和茵夢湖屬空氣品質維護區，每年動用空汙基金經費維護環境。考量落羽松生態和植被生長狀況，預計11月中旬清理落羽松林一帶草地，除草完成後的環境，預計可維持到明年春季。

環保局廢棄物處理科長吳關佑說，落羽松經同仁細心照料，長得非常漂亮，成為秘境可以說是無心插柳柳成蔭。落羽松林旁有排水溝，草地也不開放進入，歡迎民眾到復育公園遊憩，但建議待在步道取景。除了欣賞落羽松，復育公園動植物生態豐富也不要錯過。

東北季風日前南下，天外天復育公園羽松林原本翠緣的葉片轉為黃褐色。記者邱瑞杰／攝影
東北季風日前南下，天外天復育公園羽松林原本翠緣的葉片轉為黃褐色。記者邱瑞杰／攝影
今年初天外天復育公園200多公尺落羽松林道呈現蕭瑟美景，口身相傳成為基隆秘境和打卡熱點。圖／楊熾瀧提供
今年初天外天復育公園200多公尺落羽松林道呈現蕭瑟美景，口身相傳成為基隆秘境和打卡熱點。圖／楊熾瀧提供
東北季風日前南下，天外天復育公園羽松林原本翠緣的葉片轉為黃褐色。記者邱瑞杰／攝影
東北季風日前南下，天外天復育公園羽松林原本翠緣的葉片轉為黃褐色。記者邱瑞杰／攝影
東北季風日前南下，天外天復育公園羽松林原本翠緣的葉片轉為黃褐色。記者邱瑞杰／攝影
東北季風日前南下，天外天復育公園羽松林原本翠緣的葉片轉為黃褐色。記者邱瑞杰／攝影

落羽松 基隆

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