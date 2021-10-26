東北季風略減弱稍轉乾 瑪瑙估明轉中颱無侵台機率

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，本周皆是「東北季風」的型態，視其挾帶的水氣及冷空氣多寡而稍有變化；不過，大致而言，都是「東雨西晴」的天氣。

吳德榮說，今晨截至4：56，平地最低氣溫為苗栗西湖鄉的18.5度。各地區低溫則在19、20度左右，北部（新北瑞芳區）19.2度，中部（嘉義民雄區）19.1度，南部（台南關廟區）19.6度，東部（花蓮壽豐鄉）18.9度，台北市（南港區）低溫則在19.8度。今晨截至4：30，大台北東側、東北部及東部有局部少量降雨。

吳德榮說，今、明兩天東北季風略減弱，稍轉乾，白天高溫略升，夜間仍偏涼；東半部及大台北東側近山區仍有局部短暫雨的機率；西半部晴朗穩定，中南部山區午後偶有零星短暫雨，日夜溫差大。

吳德榮說，今日各地氣溫：北部19至26度，中部19至32度；南部20至33度，東部19至31度。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，周四、五東北季風略增強，水氣不多，北海岸及東半部偶有零星短暫雨的機率，西半部晴朗穩定；些微冷空氣南下，夜間低溫微降，白天高溫變化不大。

吳德榮說，周六至下周一水氣略增，大台北東側及東半部有局部短暫雨，新竹以南晴時多雲，中南部日夜溫差大。

吳德榮說，第20號颱風「瑪瑙」，增強為中度颱風的時間，稍延後至明天；在日本南方海面向北緩慢穿過太平洋高壓，進入西風帶後再轉向東北加速，呈現大迴轉的路徑，離台甚遠、無侵台機率。

吳德榮說，氣候統計資料顯示，西北太平洋11、12月平均仍有3、4個颱風生成的機率，但侵台的機率已微乎其微了。