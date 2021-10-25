地震結束才示響？ 學者：仍待改進

在24日規模6.5地震平息後，許多人的手機才傳出地震警告！對此，台大地質系特聘教授吳逸民說，未來預警方向為結合另一個有效偵測深層地震的系統，能更快速地發出地震預警。中央研究院研究員汪中和則表示，隨著電信、網路等升級，預警也將隨之更加迅速。

地震預警有極限

台灣於24日下午1時11分發生芮氏規模6.5，深度66.8公里，震央位於宜蘭縣政府南方南澳鄉22.7公里的地震。台灣雖然有地震預警系統，但許多人卻發生在地震結束後，才收到簡訊的狀況。

吳逸民表示，現今的地震預警系統可以分為「區域型預警系統」和「現地型預警系統」。中央氣象局的地震預警系統採用區域型預警，會在偵測到震波後快速算出資料，計算出各地區的震級，並發出警告。

汪中和受訪時表示，因為偵測站從感應地震到運算出數據需要約10秒鐘的時間，而當地區距離震央太近，就會發生感到晃動才收到警告的「盲區」狀況。吳逸民也說，這次地震震央較深，地震偵測站點感應到震波所需時間更長，所以民眾也已經感受到震動。

世界級的預警系統

現地型預警則可偵測到速度較快且上下震動的P波，面對距離較近而震央較深的地震時，比區域型來得反應快速。陳逸民表示，如果要使用現地型預警就需要專門的偵測器，但並非每個單位都有辦法負擔，推測台灣僅有700、800個現地型偵測儀。他透露，台灣未來可以結合兩種預警模式，將能夠更完善預警系統。

當被問到目前地震預警系統有什麼可以改善？汪中和表示，地震觀測站的數目高達幾千個，國小也都有安裝接受站，電腦運算也很快速，台灣的地震預警系就算放眼世界也算是首屈一指。但在電信設備、網路速度等還是多少會影響預警傳送的速度，等到相關技術進步，預警也會愈來愈快速。

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