「屈臣氏vs康是美」誰便宜？內行曝省錢攻略：超划算

台灣四處都是便利商店，十分方便，然而近幾年來連藥妝店都隨處可見，其中「屈臣氏」和「康是美」就是最常見的藥妝店。對此便有女網友好奇「到底哪一家比較便宜」，引起許多網友分享自身的省錢攻略。

原PO在PTT上以「屈臣氏和康是美」為題發文，表示台灣目前常見的藥妝店龍頭就是屈臣氏和康是美，但她也想知道「到底是屈臣氏還是康是美比較便宜」。她補充道，自己只知道屈臣氏會有「三折清貨區」，但康是美好像沒有，所以若以原價產品去看，就不清楚是誰比較便宜了。

此文一出，便有許多網友紛紛留言分享自己的「省錢攻略」，「星期二去康是美、星期六去屈臣氏」、「康是美網路商店贈品很大方！最近活動也多買的很開心」、「屈臣氏週六從網站買比較划算，會有折價券，每次週六都要幫女友囤防曬」、「蝦皮上比價，又有折扣碼」、「哪個便宜去那邊，反正都開在隔壁」。

綜合底下網友留言，以屈臣氏和康是美每週的優惠與會員點數制度來看，要在星期二到康是美、星期六到屈臣氏消費會最划算。然而，兩間藥妝店都有在網路上開設線上商店，便多看看各間發放的折價券和贈品後，再來相互比價。