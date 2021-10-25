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300天的等待 台灣首座慰安婦博物館「阿嬤家」重新登場

聯合報 / 記者陳宛茜／台北即時報導
「阿嬤家—和平與女性人權館」27日啟動新館試營運。圖／婦援會提供
「阿嬤家—和平與女性人權館」27日啟動新館試營運。圖／婦援會提供

台灣首座「慰安婦」博物館—「阿嬤家—和平與女性人權館」，因財務、疫情還有租約到期的影響下，去年11月7日忍痛宣布暫時休館。歷經10個月的努力，阿嬤家在全新館址以嶄新風貌和大家見面，27日啟動「阿嬤家—和平與女性人權館」新館試營運。

婦援會表示，新館沿用「阿嬤家—和平與女性人權館」這個名稱，和舊館一樣都位在大同區，這一帶是台北發展最早的區域，如迪化街、孔廟、保安宮都座落於此，其中大稻埕更是繁華一時，阿嬤家在這充滿歷史、文化的人文薈萃之地重新開放民眾參觀，顯得格外有意義。

由於新館的空間與格局與舊館相當不同，在設計以及佈展上需要更多巧思，婦援會特別邀請博物館展示設計經驗豐富的林志峰、有心設計團隊以阿嬤生命史和被害人觀點為中心做系列設計，將阿嬤家的精神跟理念完整的傳承下來，讓民眾一踏入博物館就感受到滿滿的震撼。

阿嬤家總共規畫5個展區，包括4個常設展區以及1個特展區。進入博物館後，會先到心靈沉澱區，設計師精心設計的「聲音管子」利用話筒的概念，讓大家彷彿穿越時空與阿嬤們對話，聽到阿嬤們的內心的聲音，讓大家好好整理自己的思緒，並慢慢跟著我們走入這歷史的長廊。常設展區分為「認識阿嬤們」、「誘騙與脅迫」、「我們就是他們」、「面對歧視的韌性」，每個展區都有其傳達的深刻理念，參觀博物館的同時讓大家跟著阿嬤們的人生軌跡，一步一步感受他們的種種遭遇以及心境上的成長與改變。

由於婦援會保留許多文物以及史料，在新館除了實體文物的展示，更用多媒體的方式讓文物用影像、聲音等方式多元呈現。在展區也會設置QR Code，讓參訪的民眾除了現場的展品，也能到婦援會設置的網站或資料庫查看更多關於「慰安婦」、性別、人權相關的資訊。

婦援會從1992開始「慰安婦」的調查服務至今，保存了5042件「慰安婦」的相關影音、書籍，以及730件文物，並於105年12月10日成立台「阿嬤家—和平與女性人權館」。婦援會表示，30年來經歷許多挑戰，但依舊沒有停下腳步，這份堅持也是向阿嬤們堅毅的精神致敬，婦援會誠摯邀請世界上所有的人，不分年齡、性別共同努力，讓歷史的傷痕化為和平的基石，實現平權、零暴力的美好未來。

●「阿嬤家—和平與女性人權館」27日啟動試營運，由於場地限制，現場實施人流管制，容納參觀人數為30人，若現場人數超過上限則需貴賓在外等候，至場內人員離場才能進場參觀。試營運期間若需「團體導覽」的服務，請至阿嬤家官網「學習與活動」—「團體導覽預約」填寫表單，或是直接來電02-2553-7133諮詢。

阿嬤 人權 慰安婦

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