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影／每年秒殺的金門坑道音樂節又來了 11月1日網路售票

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
藝術總監大提琴家張正傑（中）今天與金門國家公園管理處長鄭瑞昌（右）、副處長楊金臻（左）一起宣傳金門坑道音樂節。記者蔡家蓁／攝影
藝術總監大提琴家張正傑（中）今天與金門國家公園管理處長鄭瑞昌（右）、副處長楊金臻（左）一起宣傳金門坑道音樂節。記者蔡家蓁／攝影

即將邁入第13年金門坑道音樂節，將於11月27至28日舉辦6場次，今年金門坑道音樂節的兩大主題為「和平的渴望」和「希望的曙光」，邀請台灣著名的詩人向陽結合藝術總監大提琴家張正傑率領的弦外之音室內樂集演出，張正傑表示，期盼以悠揚的音樂結合富有濃濃的本土情懷的詩歌，藉由兩者的對話，為世界注入希望，祈求世界能邁向和平與美好。

張正傑今天特別快閃金門，僅停留3小時宣傳「金門坑道音樂節」，包括金門國家公園管理處長鄭瑞昌、副處長楊金臻都到翟山坑道一起出席媒體見面會。

張正傑表示，向陽因為剛打完兩劑的疫苗，目前身體不適，還發著高燒，今天無法陪他到場，他說，經過緊急「面試」，只能找了金門國家公園內同仁陳隆盛來「代打」，由他試排演朗誦向陽作品「阿爹的飯包」，兩人的精彩演出，博得滿堂彩。

今年金門坑道音樂節除了詩人向陽外，還有女高音黃莉錦、首席雙簧管演奏家謝宛臻，結合張正傑率領的弦外之音室內樂集，包括知名小提琴家李宜錦、張芝庭、中提琴家徐曉虹參與演出。

兩天演出分別搭配人聲、詩歌朗誦、雙簧管聲，呈現給觀眾截然不同的風味。今年演奏平台將由禮洋花苑的設計師榮孝洋特別設計，在有限的舞台空間裡以花藝裝飾，帶給觀眾欣欣向榮的希望。

金門國家公園管理處表示，為維護參與聽眾的安全性與表演品質，每場次限200人，活動採售票入場，將於「OPENTIX兩廳院文化生活售票系統」報名，凡年滿7歲以上之民眾皆可參與，7歲至12歲者需有1名成人陪同。

今年音樂節將舉辦6場，11月27日及28日各規劃3場活動，第一場為上午9時30分至10時10分；第二場為上午11時30分至中午12時10分；第三場為下午2時30分至3時10分，兩天合計共6場。該活動將自11月1日（周一）下午2時起開放售票，並酌收報名費每人200元整， 售票截止日期為11月19日(周五)下午5時，本年度民眾可由「OPENTIX兩廳院文化生活」網站進入網路報名系統。於兩廳院各實體售票處購買者，請上網搜尋各縣市兩廳院售票處資訊，或者致電02-33939888詢問。

藝術總監大提琴家張正傑宣傳今年金門坑道音樂節，現場表演一段彈奏，讓人如癡如醉。記者蔡家蓁／攝影
藝術總監大提琴家張正傑宣傳今年金門坑道音樂節，現場表演一段彈奏，讓人如癡如醉。記者蔡家蓁／攝影
因為詩人向陽剛打完疫苗，身體不適，還發著高燒，今天無法到場，大提琴家張正傑（右）找了金門國家公園內同仁陳隆盛（左）「代打」上場演出。記者蔡家蓁／攝影
因為詩人向陽剛打完疫苗，身體不適，還發著高燒，今天無法到場，大提琴家張正傑（右）找了金門國家公園內同仁陳隆盛（左）「代打」上場演出。記者蔡家蓁／攝影
藝術總監大提琴家張正傑（右）與金門國家公園管理處長鄭瑞昌（左）秀出今年金門坑道音樂節的見面禮，精美口罩。記者蔡家蓁／攝影
藝術總監大提琴家張正傑（右）與金門國家公園管理處長鄭瑞昌（左）秀出今年金門坑道音樂節的見面禮，精美口罩。記者蔡家蓁／攝影

金門 張正傑 兩廳院售票

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