客家劇場版「小王子」 金鐘影帝吳政迪演給你看

客家親子劇場「遇見小王子」是新加坡劇場之父郭寶崑劇作，啟發自法國小說「小王子」，苗栗縣在地EX-亞洲劇團團邀金鐘獎影帝吳政迪擔綱，他在劇中全程說客語，今年12月4日下午2點30分在縣府文化觀光局中正堂演出，引領觀眾進入傳統與現代相容而成的魔幻空間。

「遇見小王子」今天在文觀局演出一段，縣長徐耀昌、縣議會議長鍾東錦等人直呼精彩，歡迎鄉親踴躍觀賞，10月30日上午9點起在文觀局服務台，憑9月、10月統一發票1張兌換1張入場券，每人限索取2張，索完為止，此外，配合防疫演出當天採實名制，量測體溫、戴口罩、消毒手部，才能進入中正堂，相關訊息洽037-352961轉314。

苗栗是客家大縣，首次以劇場方式推廣客家話，EX-亞洲劇團團長林浿安說，「遇見小王子」是以另類口譯方式，讓大人、小孩，甚或聽不懂客家話，可以透過這齣戲，音樂、舞蹈還有精湛的演技，從戲劇重新看到客家文化領域、價值與美麗，也希望燃起對家語言新的感受。