疫情對外籍看護貼標籤 影響移工情緒

「特定身份」、「高風險區住民」的標籤讓少數人成為健康不平等下的受害者！台大醫院醫師陳宜明、陳錫中進行中的研究與移工民團 One-Forty 合作的研究發現，看護移工在疫情下普遍感覺到「被貼標籤」與「污名化」，對其睡眠品質與心理健康造成更嚴重的影響。

疫情下普遍恐慌

一般民眾在面對疫情時，往往會陷入不安的情緒。陳宜明說，民眾因社交活動減少、隔離生活長期待在家，讓飲食失控、居家飲酒的情況增加，家庭暴力與網路賭博等衝動行為也隨之增加。陳錫中進一步解釋，睡眠困擾也是疫情間常見的精神困擾，民眾可能在疫情初期出於對於防疫物資、日用品難以取得的擔憂而輾轉難眠，嚴重者甚至會出現胸悶、心悸等焦慮症狀。

看護的健康不平等

陳宜明特別指出，疫情下的健康不平等狀況對特定族群的影響更加劇烈，比如曾被視為高風險群的萬華居民、確診數較多的社區、曾發生大規模群聚而遭各界關注的外籍移工等。

陳宜明說，與 One-Forty 進行的研究希望了解看護在疫情下的睡眠狀況、心理健康與憂鬱症狀是否惡化，在疫情下是否感覺「被污名化」，以及各項防疫相關資訊是否容易取得等面向，了解特定族群是否在疫情下產生「相對剝奪感」，目前初步發現，看護移工在經歷了過去多起群聚染疫的社會事件後，多有感覺被貼標籤、污名化的現象。

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