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傳國籍航空機師「猝死前關著檢疫」 指揮中心回應了

廉政平台把關 桃機攜手檢調廉提升公共工程信任度

攝影中心 / 記者陳嘉寧季相儒／桃園機場即時報導
機場公司今日舉辦廉政平台第十次聯繫會議，相關單位針對外界近期關切之重大採購案件進行交流研議。圖／桃園機場公司提供
機場公司今日舉辦廉政平台第十次聯繫會議，相關單位針對外界近期關切之重大採購案件進行交流研議。圖／桃園機場公司提供

桃園機場第三航站區日前在主體航廈土建、機電工程陸續決標與動工後，現已進入全面啟動階段。機場公司自2018年成立「第三航站區建設計畫廉政平臺」以來，透過與檢廉調、採購法主管機關等跨單位聯繫，防範外部不當干擾，順利推動第三航廈工程。今日舉辦第十次聯繫會議，邀請行政院公共工程委員會、法務部廉政署、交通部政風處、桃園地方檢察署、法務部調查局機場調查站等機關與會，相關單位針對外界近期關切之重大採購案件進行交流研議，持續營造公開透明的工程環境，增進民眾對桃園機場的信賴度。

機場公司表示，第三航廈建設關乎桃園機場未來競爭力，是國家重大工程。建立廉政平台目的在防微杜漸、提早診斷潛存風險並提供對策，同時澄清社會大眾對公共工程的疑慮。感謝平台各機關的努力，讓第三航廈得以順利動工，期望各單位能持續監督，確保工程如期、如質、無垢完成。

本次會議由桃園地方檢察署主任檢察官康惠龍主持，與會人員針對外界近期關切之重大採購案件，如「第三航站區主體航廈土建工程」、「西側污水處理廠暨管道管線新建工程」、「跑道異物偵測系統（FOD）建置案」、「無人機偵測防禦系統建置案」等案進行討論。適逢第三航站區主體航廈土建及機電工程履約階段初期，為發揮平台溝通功能，會議特別邀請相關履約廠商與會，透過廠商分享經驗及履約建議，期能提前預警及模擬因應方案，促使工程更順利推動。

桃機第三航廈土建工程於9月1日進行第一支鋼柱的組立作業後，其他如外籍移工宿舍組建等工程也陸續展開中，為確保採購公平性與落實資訊公開，針對前述近期重大採購案件，機場公司除在官網廉政平台專區揭露相關內容外，也將定期公開相關資訊，營造公開透明的工程履約環境。

第三航廈土建工程陸續展開中，圖為外籍移工宿舍組建。圖／桃園機場公司提供
第三航廈土建工程陸續展開中，圖為外籍移工宿舍組建。圖／桃園機場公司提供
行政院公共工程委員會簡任技正郭殷孝（前排座位由左至右）、企劃處副處長胡培中、法務部廉政署專門委員呂芳儀、臺灣桃園地方檢察署主任檢察官康惠龍、機場公司副總經理范孝倫、交通部政風處副處長王玨、機場公司副總經理李俊德、工程處長孫宏彬、航務處長蘇崇義與廉政平臺之各單位代表合影留念。圖／桃園機場公司提供
行政院公共工程委員會簡任技正郭殷孝（前排座位由左至右）、企劃處副處長胡培中、法務部廉政署專門委員呂芳儀、臺灣桃園地方檢察署主任檢察官康惠龍、機場公司副總經理范孝倫、交通部政風處副處長王玨、機場公司副總經理李俊德、工程處長孫宏彬、航務處長蘇崇義與廉政平臺之各單位代表合影留念。圖／桃園機場公司提供
桃機第三航廈土建工程於9月1日進行第一支鋼柱的組立作業後，其他鋼構工程持續進行中。圖／桃園機場公司提供
桃機第三航廈土建工程於9月1日進行第一支鋼柱的組立作業後，其他鋼構工程持續進行中。圖／桃園機場公司提供

桃園機場 法務部 行政院

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