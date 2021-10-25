竹圍外海漏油環團憂破壞藻礁 潘忠政：中油螺絲太鬆了

桃園市大園區沙崙外海傳出中油漏油，環團擔憂漏油位置距離藻礁近，恐造成破壞。桃園市海管處長林立昌表示，昨天下午發現漏油已緊急處置，中油已做好止漏、圍堵、清汙的工作，將油汙控制在外海，沒漂到岸邊，對濕地、藻礁暫無影響。

林立昌表示，這次漏油面積初估有4萬平方公尺，海巡署目前已經指派海巡艦艇到現場，監控中油是否落實SOP，海保署人員也派員進行海水監測，而海管處也到現場待命，若明天海象穩定，中油預計明天就會將有裂痕的蛇管更換完畢。

藻礁公投領銜人潘忠政表示，近期東北季風較強，很擔憂油汙早已被吹散到岸邊，甚至在退潮後覆蓋到藻礁上，如果這次漏油擴散的面積已經是肉眼可見的程度，可見漏油量並不少。

潘忠政說，今年6月，中油高雄大林煉油廠才因外海輸油蛇管破漏，導致約50公噸原油外洩，結果如今在竹圍外海又發生油管漏油，「看起來中油的螺絲太鬆了」，層出不窮的漏油事件，早已讓人們對中油失去信任。

台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅表示，這次漏油發生在竹圍外海，離藻礁很近，令人非常擔心。她嘆中油老是掛保證不會傷害環境，但怎麼一天到晚出問題，一而再再而三的汙染，很怕會對海洋造成「毀滅性的影響」。

蔡雅瀅說，究竟這次為何又發生漏油，是因為海象不好？還是撞上雜物？中油應該詳實對外說明。