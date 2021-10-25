聽新聞
test
0:00 / 0:00
竹圍外海漏油環團憂破壞藻礁 潘忠政：中油螺絲太鬆了
桃園市大園區沙崙外海傳出中油漏油，環團擔憂漏油位置距離藻礁近，恐造成破壞。桃園市海管處長林立昌表示，昨天下午發現漏油已緊急處置，中油已做好止漏、圍堵、清汙的工作，將油汙控制在外海，沒漂到岸邊，對濕地、藻礁暫無影響。
林立昌表示，這次漏油面積初估有4萬平方公尺，海巡署目前已經指派海巡艦艇到現場，監控中油是否落實SOP，海保署人員也派員進行海水監測，而海管處也到現場待命，若明天海象穩定，中油預計明天就會將有裂痕的蛇管更換完畢。
藻礁公投領銜人潘忠政表示，近期東北季風較強，很擔憂油汙早已被吹散到岸邊，甚至在退潮後覆蓋到藻礁上，如果這次漏油擴散的面積已經是肉眼可見的程度，可見漏油量並不少。
潘忠政說，今年6月，中油高雄大林煉油廠才因外海輸油蛇管破漏，導致約50公噸原油外洩，結果如今在竹圍外海又發生油管漏油，「看起來中油的螺絲太鬆了」，層出不窮的漏油事件，早已讓人們對中油失去信任。
台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅表示，這次漏油發生在竹圍外海，離藻礁很近，令人非常擔心。她嘆中油老是掛保證不會傷害環境，但怎麼一天到晚出問題，一而再再而三的汙染，很怕會對海洋造成「毀滅性的影響」。
蔡雅瀅說，究竟這次為何又發生漏油，是因為海象不好？還是撞上雜物？中油應該詳實對外說明。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言