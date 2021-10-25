核三除役今環評範疇會議 民間聯合聲明提12大建議

環保署今天召開核三廠除役計畫二階環評範疇界定會議，24個民間團體提出聯合聲明，呼籲核三廠除役內容應包括公民知情權、除役後土地應回復到開發前狀態、提出25年後高低階放射性廢棄物移出計畫、評估恆春斷層影響、放射性廢棄物汙染地下水風險等12項建議。

高雄市公民監督公僕聯盟理事長林莉棻表示，核三除役未來若涉及地方重建復育的決定，都應該落實公民實質參與，而非只是走形式、做做表面工夫，政府應充分公開資訊並成立除役委員會，民間席次應占五分之三，要求台電負起企業社會責任，對過去核三廠造成的社會經濟、文化資產、自然生態影響提出調查及補償計畫。

環境法律人協會理事長張譽尹表示，除役計畫不該包含其他電力事業用途的開發計畫，除非是除役所需要的設施，另外核三過去對當地交通帶來負面影響，居民跟遊客都必須繞過基地通行，旅遊旺季時經常造成交通瓶頸，除役後應透過開放、拓寬或另闢新路等作法改善。

綠色公民行動聯盟秘書長崔愫欣表示，核電廠除役過程中會產生大量的中低放射性廢棄物，存放在乾式貯存設施中的用過核燃料棒，時限也只能存放40年，只要核廢料一天不移出去，除役流程就算執行完畢也是禁制區，土地無法恢復原狀。由於核三已經承諾採用室內乾貯以降低輻射風險，也不像核一、二燃料池爆滿，台電應把握優勢，在除役計畫明訂包含25年後拆除物的高低階放射性廢棄物移出計畫，才是實質除役。

恆春半島核三廠除役關注小組成員張清文說，除役過程最擔心輻射外洩，如果汙染地下水將影響當地居民健康及農業經濟，台電應完整調查、畫出廠區內外關聯的地下水文圖，另為確保地下水不受汙染，台電應於廠區周邊5公里廣設監測水井，更要建立監測警報器，防範颱風、落山風、西南季風等氣候因素，造成輻射粉塵被帶到其他區域。

地球公民基金會主任蔡卉荀表示，恆春斷層長達55公里，直接從核三廠大門下穿過，未來25年除役及興建核廢料暫時貯存設施前，應妥善評估恆春斷層影響，且核三廠位於墾丁國家公園境內，有豐富生態環境，相關調查都應該納入環評書，審慎討論核三除役的輻射塵、排水、整地是否對棲地跟物種帶來影響。