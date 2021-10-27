眼科醫生為自己孩子選擇的全新近視控制方式！掌握孩童護眼黃金時間！

中老年人擔心「三高」，學童家長們則煩惱孩子的「近視三高」：近視高盛行率、高比例高度近視、低齡好發率高。世界衛生組織（WHO）統計，平均每5年近視年齡就提早1歲，WHO也已經將高度近視定義從600度下修為500度，沒有及早控制近視的發展，擁有超過500度近視的年紀越輕，未來黃斑部病變、視網膜剝離、青光眼等發生機會就會大幅度提升。

台灣2021年的統計資料，小一新生的近視率目前是22％，到了小六則大副增加為66%。難道爸媽這六年中都沒想辦法嗎？當然有，眼科醫師吳昱愷有一對13歲與10歲女兒，大女兒一眼50度、一眼25度；小女兒則是一眼正常，另一眼則有100度視差，做為眼科醫師的爸爸不只早就為女兒們定期檢查視力，更早在25度時就開始控制近視繼續惡化，「學校雖然會定期視力檢查，但結果都會『偏樂觀』，讓家長錯過了孩子近視最早期發生的時機點。」當家長開始注意到孩子看東西會歪頭、瞇眼，都已經到了必須積極控制近視的時候。

中老年人擔心「三高」，學童家長們則煩惱孩子的「近視三高」：近視高盛行率、高比例高度近視、低齡好發率高。 圖／張元禎 提供

很多家長因為工作忙碌，常常一學期才有空帶孩子到眼科診所檢查一次視力，吳醫師指出，這往往是拖垮近視控制黃金時間的最後一根稻草，診所內也常常上演氣急敗壞的家長指責孩子的劇碼，這時做醫生的就必須跳出來當雙方的緩衝，一方面灌輸家長近視控制必須要有耐心和恆心，另一方面也安撫孩子要乖乖配合療程。吳醫師執業的眼科診所提供三種近視控制療程：散瞳藥水、硬式「角膜塑型片」，以及軟式的「學童近視控制專用日拋」。吳醫師進一步分析，這三種方式各有長處，散瞳藥水幫助鬆弛睫狀肌，低度數近視的學童可以點散瞳劑搭配足度眼鏡，就能達到視力清晰的成效，但點了散瞳劑後，孩子可能會發生畏光症狀。行之有年的硬式角膜塑型片則是在夜間睡覺前配戴，醒來後把鏡片拿掉後雖然能維持視力清晰的「周邊離焦」效果，但一整天下來眼球會慢慢恢復原本狀態，必須持之以恆配戴。

眼科醫師吳昱愷有一對13歲與10歲女兒都有視力上的困擾，除了定時帶孩子檢查視力，也認為若注意到孩子開始看東西會歪頭、瞇眼，都已經到了必須以更積極方式控制近視的時候。 圖／張元禎 提供

吳醫師原本也是採用點低濃度散瞳藥水搭配硬式角膜塑型片的方式，為一雙寶貝女兒守護靈魂之窗，但他根據家長們的回饋，以及自己的第一手使用者經驗，發現因為硬式鏡片的異物感很重，孩子的配戴意願不高，每次都要盯著戴，另一項讓吳醫師大感吃不消的一點是：「每天早上急著帶她們上學，我也要去上班，還要先幫忙清潔鏡片才能出門，總是搞得大家兵荒馬亂。」

吳醫師幫女兒換用「學童近視控制專用日拋」，解決了一直以來的難題！因為日拋隱形眼鏡每天換戴全新鏡片衛生乾淨，不用擔心清潔不當的細菌感染風險，待孩童有自理能力後也能學會配戴或脫取；軟式鏡片幾乎沒有異物感，孩子的配戴意願也大大增加。 圖／張元禎 提供

約莫半年前，他開始幫女兒換用「學童近視控制專用日拋」，解決了一直以來的難題！因為日拋隱形眼鏡每天換戴全新鏡片衛生乾淨，不用擔心清潔不當的細菌感染風險，待孩童有自理能力後也能學會配戴或脫取；軟式鏡片幾乎沒有異物感，孩子的配戴意願也大大增加。吳醫師也提到，有些孩子在學校不喜歡把眼鏡拿出來戴，寧可忍著看黑板會模糊的狀態繼續上課，因為其他同學都沒戴，只有自己戴眼鏡會被取笑，所以戴學童近視控制專用日拋上學對孩子的學習、自信心的建立和交友狀況也都有所助益。

根據吳醫師定期為兩個女兒追蹤治療，發現配戴新的學童近視控制專用日拋後，她們的近視度數都非常穩定，因為能根據左右眼視力選配鏡片不僅可以符合每個孩子的獨特需求，配戴後視力立即達到1.0清晰狀態，把眼軸變長的機會降到最小，也等於穩穩控制度數不再繼續往上增加。另一個讓吳醫師大大有感的優點，則是發現體質過敏的小女兒原本就愛揉眼睛，以往幫她檢查眼睛時都會看見黑眼珠表層有傷口，而學童近視控制專用日拋因柔軟濕潤，戴上後能完整覆蓋黑眼球保護脆弱的表面，長期配戴後，眼球的細微傷口居然不藥而癒，則是意料之外的收穫。

凡事講求實證的吳醫師更引據世界另一個學童近視大國 ── 新加坡的醫學研究報告，指出近視控制要做到25歲才能穩定下來，目前「學童近視控制專用日拋」對散瞳後600度以內的近視控制效果很好，有鑑於台灣小小年紀就高度近視的孩子越來越多，吳醫師提出「超前部屬」眼睛保健兩大法門，「注意用眼的距離和時間！這和是不是使用3C產品無關，家長無需對藍光過度恐懼。」就像吳醫師也給自己的孩子打電玩，唯一要求是打半小時就要休息一下。

另一照顧眼睛健康的要素則是「陽光」，「新加坡研究也發現，同樣是新加坡人，住澳洲和新加坡的孩子用眼時間一樣，但澳洲戶外活動多，大腦接收陽光後會分泌多巴胺，對於抑制眼軸伸長有顯著效果。」雖然控制近視一條漫長的路，但家長無須急著在網路上搜尋沒經過醫學檢驗的近視控制「秘方」，只要謹記「早期發現、早期控制」守則，專業眼科醫生與近視控制療程都會成為自己與孩子最強大的後盾。