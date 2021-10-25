快訊

傳國籍航空機師「猝死前關著檢疫」 指揮中心回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

屋主從抗爭到理解 價值上億士林夜市餐廳指定市定古蹟

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導
士林區「大東路54號」建物立面。圖／文化局提供
士林區「大東路54號」建物立面。圖／文化局提供

北市文化局今審議士林區「大東路54號」文化資產價值，該建築現今是位於士林夜市內的泰式餐廳，過去是社會運動參與者郭琇琮醫師的故居；文資委員考量整體格局與細部風格兼容台灣、日本與歐式風格，並展現士紳豪宅建築價值，同意指定為直轄市定古蹟，所有權人表示，原本想說抗爭到底，在跟文化局溝通後，希望自己能為社會留下一點東西，但該處土地價值達上億，希望市府分擔經費，不要讓民眾損失太大。

「大東路 54 號」由日治時代開始就是士林望族郭家的居住地，也是日治時期至國民政府時期的重要社會運動參與者郭琇琮的故居。郭琇琮畢業之後出任台大醫院外科醫生、醫學院講師，二二八事件爆發之後，加入共產黨對抗國民政府體制。

文資委員會勘後認為，建築約於大正中後期至昭和年間改建，原屋主郭家為士林地區士紳，建物原有三落，現第一落保存完整、第二落殘存牆體、第三落已拆除。現有殘存部分仍可見大正時期的士紳豪宅建築價值。

建築立面有貼白色面磚與洗石子窗框、立柱，是介於現代主義與西方歷史主義之間的折衷形式，內部第二進立面有青瓷花磚，內部地坪貼日治時期馬賽克磚與磨石子，並有各種不同型式的窗戶，具備重要建築價值。

文資委員投票後過半數同意指定為直轄市定古蹟，所有權人蔡先生和簡小姐表示，聽到通過後，心情激動還掉下眼淚，他們說，原本想說抗爭到底，在跟文化局溝通後，希望自己能為社會留下一點東西，未來若能繼續商業使用，也是活絡古蹟的好方法，否則沒有「人氣」放著也是荒廢。

蔡先生和簡小姐表示，該處土地價值高，以對面物件為例，30坪售價1.8億元，大東路54號則是100多坪，價值更高，盼文化局可以協助修復再利用計劃以及分擔修繕經費，不要讓民眾損失太大。

對此，文化局副局長田瑋表示，將協助所有權人規畫修復及再利用計畫，至於分擔經費問題，市定古蹟最高可以由市府補助九成，原則上可行，但要視所有權人經濟狀況，他提醒，所有權人在修復再利用計畫完成後，可以再去爭取古蹟容積移轉辦法。同時，期望藉由此案，替列冊古蹟開一個好的先例，使民眾願意信任政府。

2樓露臺。圖／文化局提供
2樓露臺。圖／文化局提供

建築 古蹟 文化局

延伸閱讀

士林郭家祖厝成古蹟 屋主棄逾億元都更獲利成全

影／城中城後獨家直擊「台南最後一棟鬼屋」居然有住人

影／全台最大古蹟光雕秀 新竹光臨藝術節光雕首登場

獲贈300件蔡鳳嬌九甲戲文物 彰化縣：推廣及典藏

相關新聞

輕颱「瑪瑙」生成對台無影響 氣象局：東北風早晚較涼

原位於關島西北西方海面上的熱帶性低氣壓，上午8時發展為輕度颱風瑪瑙，編號第20號，今天上午中心位置在北緯 16.2 度，...

來杯「大冰奶」能幫助通腸？ 食藥署分析4大原因

台灣早餐店的冰奶茶一直有「暢通便秘」的民間說法，曾有營養師解釋跟細菌有關。食藥署則分析冰奶茶的原料，整理出造成腹瀉的「4大原因」，其中還跟睡醒時間有關！

「草嶺古道」芒花季 11月6日再度嶄露鋒芒

由東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處整建開鑿草嶺古道36年，並從2002年舉辦至今邁入20年的「芒花季」，已經成為東北角海...

24小時都能送！全聯「小時達專門店」限時滿599元享8折

近期國內疫情雖趨緩，但經歷1年多的防疫生活，許多民眾已經越來越習慣自煮自食新宅居生活，對於生鮮雜貨外送到府的服務也用得越...

【早療悲歌／上】遲緩兒難發現？不只偏鄉通報率低 近半家長需再教育

嘉義基督教醫院早療中心根據衛福部社會及家庭署服務系統，分析全國近5年來（105至109年）早療平均通報率是12%，嘉義市為12.2％，嘉義縣10.48％，其中連續5年都是全國通報率倒數第一的是金門，金門通報率只有8.26%。

【早療悲歌／下】錯過治療 「很多只是缺乏刺激」…3C育兒注意一關鍵

遲緩兒童醫療資源過度集中都會區，造成偏鄉遲緩兒被發現及早治療不易，連六都以外人口最多的彰化，近幾年也有5成個案未在3歲前的黃金療育期被發現，一些幅員廣大的縣市偏鄉遲緩兒更難享有早療資源；資源分布不均，治療也處處有缺口。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。