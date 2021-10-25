屋主從抗爭到理解 價值上億士林夜市餐廳指定市定古蹟

北市文化局今審議士林區「大東路54號」文化資產價值，該建築現今是位於士林夜市內的泰式餐廳，過去是社會運動參與者郭琇琮醫師的故居；文資委員考量整體格局與細部風格兼容台灣、日本與歐式風格，並展現士紳豪宅建築價值，同意指定為直轄市定古蹟，所有權人表示，原本想說抗爭到底，在跟文化局溝通後，希望自己能為社會留下一點東西，但該處土地價值達上億，希望市府分擔經費，不要讓民眾損失太大。

「大東路 54 號」由日治時代開始就是士林望族郭家的居住地，也是日治時期至國民政府時期的重要社會運動參與者郭琇琮的故居。郭琇琮畢業之後出任台大醫院外科醫生、醫學院講師，二二八事件爆發之後，加入共產黨對抗國民政府體制。

文資委員會勘後認為，建築約於大正中後期至昭和年間改建，原屋主郭家為士林地區士紳，建物原有三落，現第一落保存完整、第二落殘存牆體、第三落已拆除。現有殘存部分仍可見大正時期的士紳豪宅建築價值。

建築立面有貼白色面磚與洗石子窗框、立柱，是介於現代主義與西方歷史主義之間的折衷形式，內部第二進立面有青瓷花磚，內部地坪貼日治時期馬賽克磚與磨石子，並有各種不同型式的窗戶，具備重要建築價值。

文資委員投票後過半數同意指定為直轄市定古蹟，所有權人蔡先生和簡小姐表示，聽到通過後，心情激動還掉下眼淚，他們說，原本想說抗爭到底，在跟文化局溝通後，希望自己能為社會留下一點東西，未來若能繼續商業使用，也是活絡古蹟的好方法，否則沒有「人氣」放著也是荒廢。

蔡先生和簡小姐表示，該處土地價值高，以對面物件為例，30坪售價1.8億元，大東路54號則是100多坪，價值更高，盼文化局可以協助修復再利用計劃以及分擔修繕經費，不要讓民眾損失太大。

對此，文化局副局長田瑋表示，將協助所有權人規畫修復及再利用計畫，至於分擔經費問題，市定古蹟最高可以由市府補助九成，原則上可行，但要視所有權人經濟狀況，他提醒，所有權人在修復再利用計畫完成後，可以再去爭取古蹟容積移轉辦法。同時，期望藉由此案，替列冊古蹟開一個好的先例，使民眾願意信任政府。