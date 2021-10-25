行動卡拉OK兼地震警報研發成功 比手機早10秒警示

昨日宜蘭發生芮氏規模6.5強震，搖晃程度劇烈， 民眾擔心地震周期到來；為提高地震預警時間，嘉義縣政府去年與國家地震工程研究中心，進行智慧防災合作，設計全國首創結合行動卡拉OK機的警報器，地震時能比手機提早10秒以上警示。

縣府綜合規劃處兼人力發展所長郭凱迪說，這2天發生規模不小的地震，嘉義縣位於斷層帶，歷史上也出現過大地震。去年他請綜規處資訊管理科同事，和國家地震工程研究中心進行智慧防災合作。

設計全國首創結合行動卡拉OK機的警報器，地震時能比手機提早10秒以上警示，還合法內建數千首歌曲，國震中心將免費提供這套設備，交由嘉義縣社區使用，初期完成40至60台，目前已完成測試，正在進行最後行政作業，預訂今年底前發表交機。

郭凱迪說，行動卡拉OK結合地震警報交給社區使用，運用防災科技提高防震防災意識，行動卡拉OK結合地震警報插上電，連接WIFI，隨時接收地震警報，地震時能比手機提早10秒以上警示，讓民眾及早防災避難，行動卡拉OK結合地震警報研發成功，首創智慧防災生活運用。

國家地震中心說，中央氣象局以遍布全台逾百個即時地震測站，建置區域型地震預警系統，將此訊息傳遞給全國學校及相關機關，又發展新一代地震速報預警系統，縮短地震資料處理時間與提高地震參數準確度。