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銅鑼園區「化骨水」排放增6倍遭地方反彈 環差要補考

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
環評專案小組今天審查銅鑼科學園區環境影響差異分析報告。記者吳姿賢／攝影
環評專案小組今天審查銅鑼科學園區環境影響差異分析報告。記者吳姿賢／攝影

苗栗銅鑼科學園區因應晶圓代工廠進駐需求，提出環境影響差異分析，具腐蝕性的硝酸、「化骨水」氫氟酸排放量各增為原來的4.7倍、6.3倍，苗栗民眾擔憂未來廢水排放將嚴重衝擊農業生態，要求專管排放出海。今天環評初審，但竹科管理局說不清楚抵減規畫，委員決議補正再審，並附帶決議要求說明專管排海的可行性評估時程。

科技部竹科管理局提出銅鑼科學園區的環境影響差異分析，由於晶圓代工廠進駐，硝酸每年排放總量擬從1.201公噸增為5.732公噸，氫氟酸每年排放總量擬從1.596公噸增為10.06公噸，另外增加建築基地土石方外運規畫等。

今天不少苗栗居民北上參加環差審查，一名居民批評，銅鑼科學園區原本承諾低汙染，如今因為「晶片荒」承諾完全跳票，引進高汙染製程的半導體廠，地方爭取專管排放，但官方都只說要進行可行性評估，回應含糊且拖延，當評估結束後，廢水可能早就排入西湖溪影響農田水圳，居民要的不只是排放水符合標準，而是要完全避開取水口，若沒有專管排放就不該放行高汙染廠商運作，否則影響農民生計。

西湖青農賴光政說，西湖溪的水流量不大，尤其今年上半年枯水期水更少，連灌溉農田都不夠用，銅鑼科學園區廢水若濃度過高，排放入溪可能造成衝擊，且中下游都是農作物區域跟休閒農業區，農民將受到很大影響，希望要有專管排放入海。也有居民說，過去銅鑼車站旁的水圳可以撈到魚，但一年年過去環境汙染相當明顯，因為水圳取水口就在排放汙水下游。

環評委員李堅明表示，硝酸、氫氟酸增量就要想辦法抵減，竹科管理局現在僅提出硫酸的「環評核可量」從每年20.941公噸減為5.045公噸，並未盤查廠商每年實際排放量，不該用環評核可量來抵減硝酸、氫氟酸的實際量。

環評委員李培芬說，應多加重視地方汙染狀況，台灣有非常多工業區設置汙水處理，但許多溪水仍為中度以上汙染狀態，汙水處理設施令人有所質疑，雖然科學園區跟工業區不同，但此案仍應加強釐清、處理相關課題。

竹科管理局表示，銅鑼科學園區的汙水處理後，水質、水量都符合規定，但先前跟地方溝通時，地方強烈要求要有專管排放，今年十月已經委託專業評估，明年六月會完成報告，期中、期末審查都會邀請銅鑼鄉及西湖鄉公所參與。

環評委員最後決議補正再審，竹科管理局應盤點銅鑼園區實際酸性氣體排放量再提出抵減規畫，另因應居民對對於廢水排放的疑慮，委員附帶建議應說明汙水專管排海的可行性評估規畫時程。

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