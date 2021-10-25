配合新車投入營運 台鐵局12月29日起時刻微調
台鐵局配合EMU3000型城際列車及EMU900型電聯車投入營運，從110年12月29日（星期三）起進行時刻微調。
台鐵局表示，調整重點包括EMU3000型優先投入東部幹線，將替駛樹林—臺東間直達、半直達傾斜式列車計6列次，調整後東部幹線自強號列車運能較現況提升4.6%，該型車刻正辦理測式，待取得IV&V認證許可後，再公告開放訂票日期時間。
另外，彰化—台東間751次、754次莒光號，改以EMU900型區間快車替駛，縮短行車時間35分鐘；新增上午時段台東往台北(台東9:40開)，及下午時段台北往台東(台北16:24開)普悠瑪班次。
台鐵局說，這次調整相關列車車次、時刻，即日起請參閱臺鐵網站（網址：http://www.railway.gov.tw）及各車站公告。
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