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輕颱「瑪瑙」生成對台無影響 氣象局：東北風早晚較涼

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輕颱「瑪瑙」生成對台無影響 氣象局：東北風早晚較涼

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
原位於關島西北西方海面上的熱帶性低氣壓，上午8時發展為輕度颱風瑪瑙。截圖自中央氣象局
原位於關島西北西方海面上的熱帶性低氣壓，上午8時發展為輕度颱風瑪瑙。截圖自中央氣象局

原位於關島西北西方海面上的熱帶性低氣壓，上午8時發展為輕度颱風瑪瑙，編號第20號，今天上午中心位置在北緯 16.2 度，東經 139.0 度，以每小時29公里速度，向北北西進行。中心氣壓998百帕，近中心最大風速每秒18公尺，瞬間最大陣風每秒 25 公尺，七級風暴風半徑 80 公里。

氣象局資深預報員劉宇其表示，受到東北季風影響，北部、東半部雲多偶爾飄雨；台灣東方颱風形成，位置在台灣東方海面2000公里海面上，強度持續發展，但因為距離台灣遠，因此對台無影響。

他表示，目前影響台灣的是東北風，北部、東半部雲量多，迎風面的基隆、宜蘭、大台北會下雨，今天到明天雲量偏多，桃園以北持續下雨，大台北山區、基隆、宜蘭地區降雨明顯；而新竹以南到屏東背風面，天氣穩定多雲到晴，溫度差距大，北台灣今天到明天高溫約24、25度，新竹以南白天高溫可到30、31度，南北差距大，但入夜到清晨溫度偏涼，低溫約19、20度。

劉宇其說，這樣東北風的天氣型態可維持一整周，東北風主要是因為目前華中大陸高壓，帶來比較涼爽天氣；等到高壓東移出海，周三、周四、周五，又有另一高壓南下，因此東北風型態維持一整周，特別是清晨與夜間溫度涼，北台一整周清晨都約在19、20度間，中部南部也有涼意；而白天受到日照關係，日夜溫差大，高溫可到30度。

他表示，由於幾乎都是東北風影響，大台北、宜蘭、花東、中部山區迎風面會降雨，南部靠山區、平地也有午後雷陣雨機會，但降雨不多。

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