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來杯「大冰奶」能幫助通腸？ 食藥署分析4大原因

聯合新聞網 / 綜合報導
食藥署則分析冰奶茶的原料，整理出造成腹瀉的「4大原因」。圖／ingimage
食藥署則分析冰奶茶的原料，整理出造成腹瀉的「4大原因」。圖／ingimage

台灣早餐店的冰奶茶一直有「暢通便秘」的民間說法，曾有營養師解釋跟細菌有關。食藥署則分析冰奶茶的原料，整理出造成腹瀉的「4大原因」，其中還跟睡醒時間有關。

食藥署的臉書粉絲專業「食用玩家-食藥署」23日分享，每次有人便秘需要通腸時，都會提及早餐店的大冰奶茶。究竟是迷信，還是有醫學根據可以解釋？食藥署指出，這跟調製大杯冰奶茶的原料息息相關。第一個是冰塊，由於人類剛起床時，身體裡面的器官還在「逐漸甦醒」的狀態，如果飲用大量的冰涼飲品，很容易對腸胃道造成刺激，特別是個人體質較差，腸胃功能較不好的民眾，有可能會腸胃不適。

第二為奶精或鮮奶。奶精由棕櫚油、椰子油等植物性油脂製成的，這些都會造成腸胃消化不良；鮮奶則針對乳糖不耐症的人士，因為部份民眾的小腸內缺乏乳糖酶，不足夠的乳糖酶無法順利消化鮮奶中的乳糖，乳糖則會在大腸中被腸道菌分解而生成大量氣體、水和酸性物質等，容易造成打嗝、腹脹、腹痛、腹瀉等症狀。

至於大冰奶調製的茶水，因茶葉中富含單寧酸，容易與鮮奶中的蛋白質凝結成塊，因此茶水與鮮奶同時飲用，會造成消化不良、腸胃不適，嚴重則出現腸絞痛的症狀。

食藥署指出，冰塊、奶精或鮮奶，以及茶水各有「通腸」效果。圖擷自食用玩家-食藥署
食藥署指出，冰塊、奶精或鮮奶，以及茶水各有「通腸」效果。圖擷自食用玩家-食藥署

由於冰塊、奶精或鮮奶，以及茶水各有「通腸」效果，「三合一大冰奶」自然有通腸加倍的效果。不過，食藥署提醒，其實飲用大冰奶導至拉肚子的比例並不高，主要還是受個人體質影響，建議民眾早上喝大冰奶時，儘量不要喝太大杯、不要太冰，這樣不僅可以減少攝入大量脂肪或乳醣，也可以減少對腸胃的刺激。

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