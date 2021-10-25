家長快收藏！雙北公園20大超好玩特色溜滑梯　一次盤點

雙北公園特色溜滑梯一次看！

隨著疫情逐漸趨緩，家長也開始著手規劃假日親子旅遊去處，加上多數人不想出遠門，選擇到周遭公園玩耍便成為父母心中熱門首選。目前全台擁有許多特色公園，特別是台北市、新北市近年力推共融式遊戲場，讓所有包含心智、肢體、聽覺、視覺障礙的兒童，都能盡情玩耍，培養探索能力。遊戲場上的恐龍造型、消防車主題等特色溜滑梯，不僅帶動親子公園旅遊熱潮，也讓民眾眼睛為之一亮。今天就跟著《DailyView網路溫度計》用《KEYPO大數據關鍵引擎》，可以自行開車或是搭乘捷運、公車，帶著小孩走訪雙北二十大公園特色造型溜滑梯，其他未上榜的公園溜滑梯也值得親子一同體驗！

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No.10 湖山六號公園：消防車

湖山六號公園位於台北市內湖區，兒童遊戲場採消防車主題，包含消防車車體、木橋與溜滑梯，提供樓梯、攀爬方式抵達滑梯入口，兒童置身其中，不僅可以體驗遊玩的樂趣，也能培養消防員救火的想像力，對於身體平衡、肌力發展皆有所助益。公園內另設有沙坑、旋轉盤、座椅鞦韆，除特色溜滑梯外，父母也能和小孩一同在公園享受堆沙堡、盪鞦韆的樂趣。

地址：台北市內湖區大湖街166巷30號

捷運：大湖公園站2號出口

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No.9 灣潭兒童遊戲場：蝴蝶

今年剛完工的「灣潭兒童遊戲場」，利用蝴蝶翩翩起舞的意象，描繪出遊戲場不同空間，運用綠坡地景，將蝴蝶翅膀轉化為溜滑梯區、攀爬區，利用渡船時水面營造出的晃動，建立繩吊床、動態平衡木、平衡設施，帶給孩童高低起伏的感受，訓練其感覺與平衡發展，新店溪的河景搭配色彩繽粉的遊戲場，讓孩童宛若化身為蝴蝶，在公園歡樂飛舞。

地點：新北市新店區渡口文學步道

捷運：捷運新店站，沿碧潭風景區步行700公尺至碧潭渡船頭停車場，搭乘新店渡口人力擺渡約5分鐘至對岸(灣潭)，沿著新店渡口文學步道往上走即可抵達

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No.8 板橋第一運動場：尋夢園地

素有網美拍照打卡熱點的板橋第一運動場，不只能夠來這裡運動健身、和七彩看台合影，帶著小孩的家長也能來這裡享受天倫之樂！位於運動場內、板橋車站右前方的「尋夢園地」，場內有兩種版本的溜滑梯，基本款溜滑梯適合幼童玩耍，「兩層樓高」的管狀溜滑梯也是吸睛焦點，想要攻頂必須徒手攀岩、爬繩梯、鐵梯，適合國小中高年級的學童前來踴躍挑戰！

地址：新北市板橋區漢生東路278號

捷運：板橋站3A出口（往新北市政府方向）

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No.7 斬龍山遺址文化公園：考古遺址

「斬龍山遺址文化公園」除經確認在公園山丘內保有史前文化層，於108年公告為市定考古遺址後，在不破壞土層的前提下，新北市於該遺址上方新建公園，在同（108）年6月開放使用。除新增大型共融式溜滑梯，孩童可以透過攀岩、爬繩索方式登上頂端，再順著山坡溜滑梯順滑而下，旁邊模擬考古挖掘的遊戲沙坑也別有巧思，沙中暗藏復刻「圓山文化土地公山類型」陶片、有肩斧鋤形器，父母與孩童盡興玩耍時，也能寓教於樂，藉由公園特殊媒材，帶著孩子一起認識考古遺址文化。

地址：新北市土城區金城路二段39巷旁

捷運：捷運土城站1號出口，沿金城路二段方向步行7分鐘即可抵達

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No.6 大都會公園：幸運草、台灣動物

網友號稱「新北超大放電場」的新北大都會公園，結合共融性遊具概念，運用堤坡地形製造遊戲空間，整體場區以彩色幸運草、台灣原生動物為主題，擁有7米高地景溜滑梯、磨石滑梯、攀爬網等共131項遊具，其中31座特色造型溜滑梯也是一大賣點，還有櫻花鉤吻鮭攀爬座、樹蛙滑索等設施，大大滿足孩子玩樂的需求。因應家庭戶外野餐，新北市也特別在園區新增野餐草地區，家長與小孩來到這裡，不僅可以暢快體驗溜滑梯，俯瞰大都會公園綠地美景，也能盡情享受假日親子相處的美好時光。



地址：新北市三重區二重疏洪道旁

捷運：三重站1A出口

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No.5前港公園：天空樹

被數十顆10公尺高的大樹圍繞的前港公園，以孩子們發想的天空樹為主體，延伸出三種高低不同的溜滑梯，孩童可以就喜好、年齡選擇遊玩，不同高度的攀爬體驗，則考驗孩童體能程度，天空樹的潛水鏡設計也別出心裁，遊具另包括平面式、斜面式吊梯等。在樹木、綠地等自然景物環繞下，不僅可以用多種角度欣賞天空樹美景，父母也能放心帶孩子來這裡玩溜滑梯。

地址：台北市士林區前港街134巷旁

捷運：劍潭站3號出口步行350公尺

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No.4 南港公園：昆蟲、動物

外觀饒富中國韻味的南港公園，除擁有天然埤塘，向東可飽覽信義區四獸山，其中兒童遊戲場更是結合自然景觀，加入飛鳥、松鼠、甲蟲等元素，讓親子來這裡能有冒險的感覺。整座公園共有5款特色溜滑梯，除滾輪滑梯，孩童也能嘗試攀爬繩索橋，就能從至高點滑下滑梯，也有飛鳥溜索、旋轉麻花等特殊遊具，大人小孩皆能從中感受探險樂趣！

地址：台北市南港區東新街170號

捷運：後山埤站3號出口步行950公尺

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No.3 圓山花博公園：與蝶共舞

位於圓山花博公園的舞蝶共融遊戲場為台北市首座大型共融兒童遊戲場，主打「與蝶共舞」，以蝴蝶和毛毛蟲作為設計元素，三座溜滑梯配合地景設計，其中一座為滾輪式溜滑梯，七座鞦韆均依照不同年齡需求而製作，具備全國首座輪椅使用者鞦韆，休息區設置也能讓大人有陪伴空間，大小朋友來到此地，不僅能釋放壓力，也能愉快度過親子美好週末假期。

地址：台北市圓山區中山北路三段181號

捷運：圓山站1號出口步行550公尺

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No.2 青年公園：飛行探索

位於台北市萬華區的青年公園，昔日為南機場飛機起降地，今日搖身一變，用「飛行」主題為理念發想，建立「飛行探索遊戲場」，利用飛行中搖搖晃晃、平衡感等概念設計，增加該遊戲場的強弱韻律。不僅飛機造型爬架吸引大人小孩目光，塔台設置5公尺高的管狀溜滑梯、2公尺高的坡面滑梯，可以根據孩童年齡，選擇適合的溜滑梯遊玩，旁邊的方形、長型彈跳床，也供孩子們一起跳躍，增進孩童互動與情誼，同時刺激身心靈發展，深受不少家長、小朋友喜愛。



地址：台北市萬華區水源路199號

公車：12、20、205、212、223、630、中山幹線、棕22、藍29至青年公園

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No.1 大安森林公園：森林之王

譽有台北「都市之肺」美稱的大安森林公園，結合大片公園美景，以森林作為設計主軸，小朋友們走進公園時，可以化身小動物角色探險。「森林之王遊戲場」涵蓋三種遊具，其中小朋友最愛的溜滑梯就有五座，分別是9公尺高的管狀滑梯、2.4公尺及1.9公尺高的高鋼構滑梯、1.6公尺高的窄坡道及大坡面磨石滑梯，經過攀岩、走獨木橋等方式就能過關斬將，抵達溜滑梯入口，另有飛天鞦韆、旋轉台等設施，不只小孩玩得不亦樂乎，家長也能在這片都市叢林中，增添與小孩玩耍的溫馨時光。



地址：台北市大安區信義路三段100號

捷運：大安森林公園站2、3、4、5號出口步行200公尺

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2021年10月19日至2021年10月18日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『公園溜滑梯』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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