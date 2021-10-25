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又脆又香的吉拿棒到底哪裡有？全台嚴選6間美味吉拿棒 趁熱吃超酥脆

聯合新聞網 / MENU美食誌

吉拿棒又稱西班牙油條，單吃肉桂香氣十足，搭配冰淇淋的冰火雙重口味超美味！

吉那圈咖啡

台北市/大安區

來國父紀念館附近一定會吃的吉那圈咖啡！裝潢走美式風格，不定期推出限定口味！現炸的吉那圈超酥脆，有兩種沾粉口味(堅果/肉桂)可以選，不愛肉桂味也能開心吃！搭配QQ珍珠增添口感，冰涼霜淇淋與熱呼呼的吉那圈非常搭配！（MENU美食誌freedom貪吃鬼提供）

Olí

新北市/新店區

新店有名的西班牙餐館，享用完美味的海鮮燉飯可別忘了來個吉拿棒！熱熱的吉拿棒配上冰涼的藍莓乳酪，份量不大，當作飯後甜點最適合不過了！（MENU美食誌凱莉分享吃提供）

法國Anais吉拿棒

全台多間分店

來自法國道地歐洲風味的吉拿棒，有多間分店及行動餐車！平實的價格收攬許多饕客們，是下午茶點心的首選！吉拿棒除了肉桂、砂糖經典口味外，還有多達 8 種獨特風味的吉拿棒！（MENU美食誌凱西西😋提供）

H&H churros現炸吉拿棒

各大市集

只要到了市集，就能看到一根根短短的吉拿棒！改良一般常見的吉拿棒長度，變成用叉子便能輕鬆實用的包裝！淋上不同的醬料，搭配酥脆的吉拿棒，在市集邊逛邊吃非常適合！（MENU美食誌千千千千提供）

BMS café / BMS 咖啡

台南市/中西區

店面是一棟獨棟的白色透天厝，很難讓人路過時不看一眼！除了販售吉拿棒外，早午餐、沙拉、漢堡也很多人點！將剛炸好的吉拿棒沾上半面醬料，撒上堅果或莓果粒增添口感！（MENU美食誌Abby Lee提供）

TAKE A BITE 咖啡與吉拿

高雄市/鳳山區

在鳳山的文山特區附近有間靜謐的咖啡廳，裡頭販售著吉拿棒！現炸好的吉拿棒酥脆美味，現場佈滿香氣！點一份吉拿棒可以選擇兩個沾粉跟兩種沾醬，簡直是選擇障礙的福音呀！（MENU美食誌Ching Lai提供）

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