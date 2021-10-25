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又脆又香的吉拿棒到底哪裡有？全台嚴選6間美味吉拿棒 趁熱吃超酥脆
吉拿棒又稱西班牙油條，單吃肉桂香氣十足，搭配冰淇淋的冰火雙重口味超美味！
台北市/大安區
來國父紀念館附近一定會吃的吉那圈咖啡！裝潢走美式風格，不定期推出限定口味！現炸的吉那圈超酥脆，有兩種沾粉口味(堅果/肉桂)可以選，不愛肉桂味也能開心吃！搭配QQ珍珠增添口感，冰涼霜淇淋與熱呼呼的吉那圈非常搭配！（MENU美食誌freedom貪吃鬼提供）
新北市/新店區
全台多間分店
各大市集
台南市/中西區
高雄市/鳳山區
防疫期間店家營業時間與內用制度可能會有變動，建議上店家的粉絲專頁查詢哦！
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