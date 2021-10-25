迎風偶雨背風晴北台仍濕涼 吳德榮：本周東北季風型態

根據中央氣象局今天凌晨2時路徑潛勢預測圖顯示，熱帶低壓在菲律賓東方海面發展，預測今天上午將發展成第20號颱風「瑪瑙」，明天增強為中度颱風；在日本南方海面向北逐漸穿過「太平洋高壓」，進入「西風帶」再轉向東北，呈現「大迴轉」的路徑。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，根據最新(24日20時)歐洲(ECMWF)模式系集模擬路徑顯示，南海亦有熱帶低壓發展，受高壓南緣偏東風導引，向西北西往越南前進。兩者離台皆甚遠、無侵台機率。

他表示，今(25日)晨截至4時57分，平地最低氣溫為新北石門區、桃園楊梅區的18.6度，較昨天(24日)晨微升1度。其他各地區低溫則在20度左右：中部(台中外埔區)19.6度，南部(台南關廟區)19.7度，東部(花蓮萬榮鄉)19.8度，台北市(南港區)低溫則在19.5度。今晨截至5時，桃園以北、東北部及東部有降雨，北海岸及東北角降雨較明顯。

中央氣象局表示，今天（25日）白天起東北季風減弱，氣溫稍回升；今天白天至明天（26日）東北風影響，台灣桃園以北、東半部地區、北部山區及馬祖有局部短暫雨，基隆北海岸、東北部地區及大台北山區仍有局部較大雨勢發生的機率，其他地區及澎湖、金門為多雲到晴，午後南部地區及中部山區有局部短暫陣雨。

氣象局表示，今天台南以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖有８至９級強陣風，明天桃園至臺南、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖仍有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，請注意。

氣象局也發布海上強風特報，由於東北風偏強，台灣北部海面及台灣海峽平均風力６至７級，最大陣風９級；台灣附近其他各海面平均風力可達６級，最大陣風８級，船隻請特別注意。今晚起台灣東南部海面平均風力將增強至６到７級，最大陣風９級，船隻請特別注意。

吳德榮說，未來一週皆是「東北季風」的型態，天氣視其挾帶的水氣及冷空氣而有些微變化。今天(25日)水氣略減、低溫微升，北台仍偏濕涼，平地最低氣溫約在19度；桃園以北、東北部及東部有局部雨，北海岸及東北角雨勢較大，新竹以南晴時多雲，中南部日夜溫差大，午後山區偶有局部零星降雨的機率。各地氣溫：北部19至25度，中部20至32度；南部20至33度，東部20至31度。

他表示，明天(26日)、週三(27日)東北季風減弱，略轉乾，白天高溫略升，東半部及大台北東側近山區仍有局部短暫雨的機率，西半部晴朗穩定，中南部日夜溫差大。週四、五(28、29日)東北季風略增強，水氣不多，北海岸及東半部偶有局部短暫雨的機率，西半部晴朗穩定；些微冷空氣南下，夜間低溫微降，白天高溫變化不大。週六(30日)、週日(31日)水氣略增，大台北東側及及東半部有局部短暫雨，新竹以南晴時多雲，中南部日夜溫差大。