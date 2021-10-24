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地震造成宜蘭清水地熱聯外道路坍方 2員工受困獲救
宜蘭知名景點清水地熱園區，今晚疑似因為地震造成聯外道路坍方，一度造成2名賣店的員工受困，警方獲報後前往協助脫困。縣政府徹夜搶修道路，由於地震後又有豪雨，擔心邊坡不穩且持續落石，決定明天起休園3天。
今天下午1點11分發生規模6.5地震，震央在宜蘭縣南澳鄉，1分鐘後又出現規模5.4地震，震央在大同鄉，清水地熱園區就位於大同鄉，園區於傍晚5點休園，遊客陸續離開後，當時賣店江姓及陳姓兩位女員工也共乘一輛車要下班，就在聯外道路遇到邊坡落石坍方，進退不得，嚇得打電話求救。
三星警方接獲報案後，牛鬥派出所所長許維棟、警員余璨光趕往現場，緊急用徒手將部分坍方土石移置路旁，恢復單線雙向通車；6點半把兩名女員工帶離現場，協助脫困，並於通往園區道路設置三角錐，避免人車進入，通知縣政府相關單位前往搶修。
因地震後土石鬆軟，加上氣象預報山區會有豪雨，進入清水地熱園的聯外道路又長達4公里，縣政府為了遊客安全起見，決定明天起休園3天，全面檢視道路安全後再開放。
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