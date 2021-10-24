聽新聞
test
0:00 / 0:00

地震造成宜蘭清水地熱聯外道路坍方 2員工受困獲救

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
地震造成宜蘭清水地熱園區的聯外道路坍方，2名賣店的女員工開車要下班卻半路受困，員警獲報到場把落石移開，救出她們。 圖／警方提供
地震造成宜蘭清水地熱園區的聯外道路坍方，2名賣店的女員工開車要下班卻半路受困，員警獲報到場把落石移開，救出她們。 圖／警方提供

宜蘭知名景點清水地熱園區，今晚疑似因為地震造成聯外道路坍方，一度造成2名賣店的員工受困，警方獲報後前往協助脫困。縣政府徹夜搶修道路，由於地震後又有豪雨，擔心邊坡不穩且持續落石，決定明天起休園3天。

今天下午1點11分發生規模6.5地震，震央在宜蘭縣南澳鄉，1分鐘後又出現規模5.4地震，震央在大同鄉，清水地熱園區就位於大同鄉，園區於傍晚5點休園，遊客陸續離開後，當時賣店江姓及陳姓兩位女員工也共乘一輛車要下班，就在聯外道路遇到邊坡落石坍方，進退不得，嚇得打電話求救。

三星警方接獲報案後，牛鬥派出所所長許維棟、警員余璨光趕往現場，緊急用徒手將部分坍方土石移置路旁，恢復單線雙向通車；6點半把兩名女員工帶離現場，協助脫困，並於通往園區道路設置三角錐，避免人車進入，通知縣政府相關單位前往搶修。

因地震後土石鬆軟，加上氣象預報山區會有豪雨，進入清水地熱園的聯外道路又長達4公里，縣政府為了遊客安全起見，決定明天起休園3天，全面檢視道路安全後再開放。

地震造成宜蘭清水地熱園區的聯外道路坍方，2名賣店的女員工開車要下班卻半路受困，員警獲報到場把落石移開，救出她們。 圖／警方提供
地震造成宜蘭清水地熱園區的聯外道路坍方，2名賣店的女員工開車要下班卻半路受困，員警獲報到場把落石移開，救出她們。 圖／警方提供

地震 豪雨 宜蘭

延伸閱讀

影／50秒連2震勾921回憶 南投人嚇傻定格畫面曝

影／宜蘭地震 中橫便道有落石下午4點30分暫停通行

6.5地震搖完才收到國家警報？ 氣象局說明原因

花蓮錐麓古道落石砸傷左腳骨折 警消人力搬運下山送醫

相關新聞

日出前觀賞水星 把握今天下午

今年最後一次日出前見到水星的機會就在今天，台北市立天文教育館表示，10月25日下午13時30分，水星將達到今年第3次，也...

一張圖看天氣！明起回暖水氣減少 又有颱風將生成

中央氣象局預報，未來一周天氣仍持續受到東北風影響，北台灣氣溫漸暖、持平，水氣也稍微減少，​另菲律賓東方有熱帶性低氣壓，且...

全銀運動／別靠安眠藥 吃對食物助好眠

您都「一夜好眠」嗎？失眠是現代人的通病，台灣睡眠醫學學會調查發現，全台每10人就有1人有睡眠障礙，不只影響記憶力、專注力...

健康你我他／盡量不吃肉類 謝絕生日蛋糕

我曾是心血管疾病患者，年輕時因經辦採購業務，應酬不斷，導致血脂肪、膽固醇偏高，心跳急促。為了避免健康惡化，我申請改辦其他...

612萬人打完2劑疫苗 到美英歐盟等國都可趴趴走

台灣目前已有26%人口完整接種兩劑疫苗，相當612.8萬人打完兩劑疫苗，除了擁有較高保護力，在生活上還有那些好處呢？

優人物／淡定自信的28歲執行長 邵雅曼 以金馬賓館為美的平台

在高雄壽山公園旁，曾經的金馬賓館是阿兵哥們前往金馬前的驛站，有著暫別港都、航向未知的迷惘，半個世紀後，不到30歲的邵雅曼...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。