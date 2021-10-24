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一張圖看天氣！明起回暖水氣減少 又有颱風將生成

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
示意圖。中央氣象局預報，未來一周天氣仍持續受到東北風影響，周一、二迎風面基隆北海岸、宜蘭及大台北山區，仍有局部較大雨勢​。聯合報系記者侯永全／攝影
示意圖。中央氣象局預報，未來一周天氣仍持續受到東北風影響，周一、二迎風面基隆北海岸、宜蘭及大台北山區，仍有局部較大雨勢​。聯合報系記者侯永全／攝影

中央氣象局預報，未來一周天氣仍持續受到東北風影響，北台灣氣溫漸暖、持平，水氣也稍微減少，​另菲律賓東方有熱帶性低氣壓，且可能增強為颱風，但移動方向將前往日本東方海面，不直接影響台灣天氣。

東北部今日明顯有感規模6.5地震，加上連日陰雨，氣象局說，土石坍方、道路崩陷、山邊落石風險更增，請嚴加注意。

氣象局表示，周一白天起東北季風將緩步減弱，華南雲雨區也逐漸遠離，​各地氣溫、水氣也會緩慢回升減少，​中南部將率先感受更多時間的放晴，​北宜花東仍為迎風面、降雨略少。​整體而言，各地氣溫會緩步地稍稍回升，​要曬衣、計畫外出可趁平日、天氣稍轉好時。​

氣象局說，整體而言，10月31日以前受到東北風影響，桃園以北、東半部，北部山區偶有局部短暫雨​，其他地區多雲到晴，午後局部短暫陣雨​。不過，周一、二迎風面基隆北海岸、宜蘭及大台北山區，仍有局部較大雨勢​。

未來一周天氣。圖／氣象局提供
未來一周天氣。圖／氣象局提供

氣象局 桃園

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