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一張圖看天氣！明起回暖水氣減少 又有颱風將生成
中央氣象局預報，未來一周天氣仍持續受到東北風影響，北台灣氣溫漸暖、持平，水氣也稍微減少，另菲律賓東方有熱帶性低氣壓，且可能增強為颱風，但移動方向將前往日本東方海面，不直接影響台灣天氣。
東北部今日明顯有感規模6.5地震，加上連日陰雨，氣象局說，土石坍方、道路崩陷、山邊落石風險更增，請嚴加注意。
氣象局表示，周一白天起東北季風將緩步減弱，華南雲雨區也逐漸遠離，各地氣溫、水氣也會緩慢回升減少，中南部將率先感受更多時間的放晴，北宜花東仍為迎風面、降雨略少。整體而言，各地氣溫會緩步地稍稍回升，要曬衣、計畫外出可趁平日、天氣稍轉好時。
氣象局說，整體而言，10月31日以前受到東北風影響，桃園以北、東半部，北部山區偶有局部短暫雨，其他地區多雲到晴，午後局部短暫陣雨。不過，周一、二迎風面基隆北海岸、宜蘭及大台北山區，仍有局部較大雨勢。
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