一張圖看天氣！明起回暖水氣減少 又有颱風將生成

中央氣象局預報，未來一周天氣仍持續受到東北風影響，北台灣氣溫漸暖、持平，水氣也稍微減少，​另菲律賓東方有熱帶性低氣壓，且可能增強為颱風，但移動方向將前往日本東方海面，不直接影響台灣天氣。

東北部今日明顯有感規模6.5地震，加上連日陰雨，氣象局說，土石坍方、道路崩陷、山邊落石風險更增，請嚴加注意。

氣象局表示，周一白天起東北季風將緩步減弱，華南雲雨區也逐漸遠離，​各地氣溫、水氣也會緩慢回升減少，​中南部將率先感受更多時間的放晴，​北宜花東仍為迎風面、降雨略少。​整體而言，各地氣溫會緩步地稍稍回升，​要曬衣、計畫外出可趁平日、天氣稍轉好時。​