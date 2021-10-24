龍山寺除夕鳴響62年 台博館典藏大鼓今卸職返家修復

龍山寺鼓樓有一個獨木大鼓，每年除夕夜舉辦子時敲響108回，象徵除去108個煩惱，開啟新的一年；鼓響迄今長達62年。國立台灣博物館(台博館)表示，此大鼓屬台博館館藏文物，為延續使用壽命，將於今日在龍山寺鳴響進行紀錄後，返「家」由台博館組成之專業團隊進行科學檢測及整飭修護作業。

台博館表示，此大鼓為台灣技術協會於1940年發起製作之「獨木大鼓」，原捐獻予台灣神社，1949年後神社改建為「圓山招待所」，台灣省建設廳公共工程局與台灣省立博物館（台博館前身）接洽有關神社銅牛、廢棄飛機神社文物丈量與安置事宜，大鼓轉由轉由台博館收藏，並於1960年借予龍山寺使用。

台博館於今年進行藏品狀況與保存環境巡視計畫時發現，鼓身紅漆表面多處局部起甲甚至剝落，金屬配件氧化鏽蝕；另因大鼓長年收置於半戶外的鼓樓，隨著氣候變化溫濕度起伏大，藏品已有劣化情況。

龍山寺表示，近年來除夕擊鼓的聲響漸有異狀，與往常聽起來的聲音不同，期透過專業人員的養護延長大鼓的使用壽命。考量大鼓具文物身分，修復作業可能要耗時數年，因此與台博館達成共識，進行文物返還，由台博館著手規劃大鼓搬遷修復事宜。

台博館表示，現已委託專業修護團隊進行全面性狀況調查紀錄，並以可逆性材料進行臨時性加固處理，避免因包裝運送產生進一步損傷，為搬遷做好完善準備。大鼓預計於今年11月初配合龍山寺安排與天氣情況，擇適當日子進行搬遷作業。

大鼓為宗教性樂器，其宏亮的聲響為保存關鍵。台博館表示，搬遷前特別情商龍山寺破例在除夕夜以外的日子，於今日（10月24日，農曆9月19日觀世音菩薩出家日）鐘鼓齊鳴。讓民眾再有機會聆聽經典聲響，同時由專業團隊進行音響與影像紀錄，作為後續分析研究參考。

台博館表示，目前該館典藏台灣神社藏品計57件，除銅牛、銅獅、砲彈及大鼓等，另有職員衣著、相關書畫等數件，現已向文資局遞送第三屆世界記憶國家名錄申請資料進行審查；同時完成書畫藏品狀況評估，著手規劃下階段修護計畫。