染疫輕重症用藥標準雙放寬 伊維菌素仍不納入

疾病管制署最新致醫界通函告知，專家決議修正COVID-19病患的瑞德西韋、抗體藥物等用藥指引，放寬複合單株抗體使用限制以降低死亡率，但寄生蟲老藥伊維菌素仍不納入藥單。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天告訴中央社記者，鑒於近期國際間藥物使用建議與國內適應症均有更新，經近期COVID-19（2019冠狀病毒疾病）專家諮詢會議決議更新治療指引，並重申制定原則。

莊人祥說，專家諮詢會參考世界衛生組織資訊，在台灣版診治指引新增註解，對血清抗體陰性嚴重肺炎以上程度病患，除標準治療外，給予國內引進的合式單株抗體「Casirivimab + imdevimab」，以降低死亡率。

衛生福利部傳染病防治醫療網中區指揮官、中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長黃高彬進一步解釋，這次國內診治指引新增註解，意味著過去完全被排除於複合式單株抗體適用對象的COVID-19患者，終於透過最新實證與藥物適應症納入使用範圍。

莊人祥指出，這次專家諮詢會提到實證顯示，國內引進的「Casirivimab + imdevimab」與「Bamlanivimab+ etesevimab」兩種複合式單株抗體，對國內現今主要檢出最早在印度發現的Delta變種病毒與最早在英國發現的Alpha變種病毒均有效。

但體外試驗顯示，複合式單株抗體「Bamlanivimab+ etesevimab」可能無法有效中和包括最早在南非發現的Beta變種病毒、最早在巴西的Gamma變種病毒、最早在哥倫比亞出現的Mu變異病毒、以及Delta進一步突變而成的Delta plus，建議使用時需考量流行狀況。

莊人祥也提到，專家也針對抗病毒藥物瑞德西韋診治指引進行修改，於註解中新增若住院病患胸部X光片顯示肺炎，雖未達重症標準且不符合單株抗體適用條件，仍可申請使用。由於目前尚無併用單株抗體效益與安全性資料，目前仍暫不建議與單株抗體同時併用。

黃高彬補充說明，對於口服抗寄生蟲老藥「伊維菌素」（ivermectin）能否用於治療COVID-19一事，經專家委員審視國際文獻，發現伊維菌素的證據強度低，且部分研究涉及科學誠信，其中也有發表論文被撤回情形。

黃高彬指出，目前證據不止足以支持伊維菌素可治療或預防COVID-19，世界衛生組織及歐美等具公信力治療指引均不建議用於COVID-19治療，國內專家們仍不建議伊維菌素納入台灣診治指引治療建議藥物。

黃高彬表示，伊維菌素是一種廣泛使用的動物抗寄生蟲藥，但國外近期頻傳民眾就擅自購買服用，導致中毒事件大增。他提醒，伊維菌素毒性高、副作用強，雖可用於人體，但使用限制嚴格，且僅限治療絲蟲病或疥瘡最後一線藥物，呼籲民眾千萬不可擅自服用伊維菌素。