兒童吃魚學海洋知識 漁業署鼓勵探險

兒童新樂園出現各式魚類介紹小舖，與一隻手拿虱目魚玩偶的大橘貓，原來是漁業署希望能向小朋友宣導「食魚文化」與海洋知識！漁業署、養殖漁業發展基金與吉祥物「小魚貓」會於24日在兒童新樂園啟動活動「鱻魚遊記──跟著小魚貓去探險」，讓孩童吃魚的過程中也能學習到海洋知識。

儘管台北風雨飄搖，大朋友依舊帶著熱情不減的小朋友來到現場，當活動吉祥物「小魚貓」現身時，作勢吃掉虱目魚玩偶的模樣，也引起現場的歡聲。而主持人問到「小朋友喜歡吃魚嗎？」，現場小朋友們也都踴躍的舉起他們的小手。

本次活動規劃四個「食魚X親子」主題園區，透過遊戲、闖關與表演等多元活動，將海洋的魅力傳遞給每個家庭。現場有精彩的舞台表演、市集區、遊戲挑戰區，還有最受小朋友歡迎的闖關區，包括讓小朋友用亮片模擬鱗片外，或用紙張折成魚類的模樣。

漁業署副署長林國平說，魚類對孩童的健康相當有幫助，能夠幫助孩童腦部的成長，盼透過活動推廣「食魚」文化。

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