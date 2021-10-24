天搖地晃蹲廁所怎跑？宜蘭超商物品掉一地 牛排店停業
今天下午1時11分地牛大翻身，先上下再左右搖，民眾驚呼「超可怕」。宜蘭有超商架上物品掉落一地，醬料瓶破裂；蘇澳有家牛排館的濃湯都灑了，暫時停止營業；有人正聚餐歡樂突來地震，嚇得躲桌下，最慘的是有名男子蹲廁所中：「天啊，我要怎麼跑」，驚嚇程度不輸921。
宜蘭下午1時11分發生規模6.5有感地震，國家警報大響，震央位於宜蘭縣南澳鄉四級，過1分鐘後又有三級餘震，前後時間大約1分多鐘，把許多民眾嚇慘了。
有人當時正開車在路上停紅綠燈，把手剎車起來，因為劇烈搖晃，整輛車還是一直搖，車主嚇到說「這車震真不小」；超商架上物品掉落一地，玻璃瓶砸破，醬汁及酒全灑在地上；蘇澳有家牛排館正在營業中，遇到大地震，濃湯都灑了，停止營業善後。
高樓住家的感覺更搖晃，12樓一戶民宅的置物架倒了，零食餅乾掉下及礦泉水瓶在地上滾來滾去；當時有人正在聚會，用餐中拿著碗筷就跑，小孩子嚇到躲桌底下，頻頻大叫「好可怕」，「整棟屋子都在搖」，有名男子說他正在蹲廁所，嚇到不知如何是好，真的好慘。氣象單位提醒大家這兩天可能還會有餘震，仍要多加小心。
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