天搖地晃蹲廁所怎跑？宜蘭超商物品掉一地 牛排店停業

今天下午1時11分地牛大翻身，先上下再左右搖，民眾驚呼「超可怕」。宜蘭有超商架上物品掉落一地，醬料瓶破裂；蘇澳有家牛排館的濃湯都灑了，暫時停止營業；有人正聚餐歡樂突來地震，嚇得躲桌下，最慘的是有名男子蹲廁所中：「天啊，我要怎麼跑」，驚嚇程度不輸921。

宜蘭下午1時11分發生規模6.5有感地震，國家警報大響，震央位於宜蘭縣南澳鄉四級，過1分鐘後又有三級餘震，前後時間大約1分多鐘，把許多民眾嚇慘了。

有人當時正開車在路上停紅綠燈，把手剎車起來，因為劇烈搖晃，整輛車還是一直搖，車主嚇到說「這車震真不小」；超商架上物品掉落一地，玻璃瓶砸破，醬汁及酒全灑在地上；蘇澳有家牛排館正在營業中，遇到大地震，濃湯都灑了，停止營業善後。