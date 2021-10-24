影／彰化縣彰鹿路監視器對準馬路 地牛翻身搖很大
今天下午1時11分，宜蘭南澳外海發生地震規模6.5地震，彰化縣震度是3級，由福興鄉彰鹿路的監視器錄得的畫面，行駛的汽車晃得很嚴重，也不知道是監視器搖得厲害，還是汽車被搖得厲害，讓網友們覺得很有趣。
畫面是從下午13時12分零1秒，路面開始晃動，跳原本車行正常，約到14秒起，開始搖得比較嚴重，汽車似有所感，分別稍為減速慢行，約到50秒左右，就未見明搖晃。
不過，網友認為，認該不是汽車被搖得厲害，而是監視器晃動的原因，但也明顯看得出來，這地震實在很大，而且搖很久，駕駛人應有所感，才會有減速情形。
至於實質的地震損害，彰化縣消防局表示，在地震發生後，各分隊人員均派出人車巡查，到目前為止，並無災情傳出。至於員林則傳出地震後，有633戶停電，已陸續修復供電。
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