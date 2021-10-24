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食品輸中新制僅529業者完成註冊 第2波29日截止

中央社 / 台北24日電

因應食品輸出中國新規定，食藥署農委會將於10月底前協助14類食品業者進行包裹式推薦註冊，第1波申請僅529家業者完成填報，將針對4年來曾輸銷中國的其餘1000多家業者進行催辦。

中國大陸今年4月12日發布「中華人民共和國進口食品境外生產企業註冊管理規定」，要求全球所有輸銷中國的食品生產、加工、貯存企業，自明年1月1日起都須向中國海關總署申請註冊。

其中肉與肉製品、水產品、乳品與燕窩及燕窩製品4類產品的生產企業已獲註冊；其餘14類產品須於10月31日前，提送推薦函與推薦名單給中國審核。

14類產品包含腸衣、蜂產品、蛋與蛋製品、食用油和油料、包餡麵食、食用穀物、穀物製粉工業產品和麥芽、保鮮和脫水蔬菜以及乾豆、調味料、堅果與籽類、乾果、未烘焙的咖啡豆與可可豆、特殊膳食食品、保健食品等。

因應這項新政策，食藥署、農委會也分2階段開放符合有輸銷中國需求的業者提出申請，截至10月23日凌晨，共有867家業者提出申請，但僅有529家業者完成註冊資料填報。

食藥署食品組副組長鄭維智說，經關務署調查，民國106年至今共有2000多家業者曾輸銷14類食品到中國，近期將針對其餘1000多家業者、338家資料不全業者，以打電話、郵件等方式展開第2波催辦。

鄭維智說，由於10月30、31日為週末假日，呼籲業者務必於29日前申請，才能透過包裹式推薦方式加速審查流程，未完成者後續將採個別申請方式，審查時間恐延後、耽誤出口期程。

食藥署 農委會 可可

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