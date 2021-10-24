規模6.5今年最強震！ 淡海輕軌急停駛

宜蘭發生芮氏規模6.5強震，雙北達到4級以上，新北市淡海輕軌當時也出現搖晃情形，警報器大響，列車立刻減速行駛進站，讓所有乘客下車，工作人員開始巡檢軌道、列車，目前淡海輕軌暫停營運中。

宜蘭縣南澳鄉在今日下午1時11分發生規模6.5地震，深度為66.8公里，台北市、新北市皆達到4級。淡海輕軌當時也受到影響，列車雖在行駛中，但民眾仍能感覺到搖晃，列車也發出警報器，乘客都相當害怕。

新北市捷運公司表示，當地震一發生，淡海輕軌列車立刻啟動緊急應變機制，列車採減速巡航進站，讓所有民眾先下車，隨後工作人員就開始巡檢軌道、列車、電梯、手扶梯，確認是否有設備因此受損。

新北捷運公司指出，目前巡檢過程無發現異狀，也沒有人員傷亡，但他們會小心謹慎，確保一切都無問題後才會重新發車。