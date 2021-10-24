影／宜蘭大地震「超恐怖」想到921 住戶驚叫嚇奪門跑出

今天中午1點11分發生大地震，震央在宜蘭南澳鄉，瞬間上下大搖；接著1分鐘後又發生一次餘震，左右搖晃，門窗嘎嘎作響，住戶驚叫「超搖的」「憶快跑」，嚇到奪門而出，「這次地震怎麼這麼大」，恐怕會有災情。

今天下午1時11分左右，宜蘭縣南澳鄉發生芮氏規模6.5有感地震，地震深度67公里，各地最大震度宜4花4北4桃4中4投4竹4苗4彰3雲3東3嘉3高2南2屏2澎2馬1。

接著，下午1時12分在宜蘭縣大同鄉，發生規模5.4有感地震，地震深度67公里，宜3花3北3桃3中3竹3投3苗2雲1嘉1。由於兩起地震都在宜蘭，消防局正清查有無災情。