影／宜蘭大地震「超恐怖」想到921 住戶驚叫嚇奪門跑出
今天中午1點11分發生大地震，震央在宜蘭南澳鄉，瞬間上下大搖；接著1分鐘後又發生一次餘震，左右搖晃，門窗嘎嘎作響，住戶驚叫「超搖的」「憶快跑」，嚇到奪門而出，「這次地震怎麼這麼大」，恐怕會有災情。
今天下午1時11分左右，宜蘭縣南澳鄉發生芮氏規模6.5有感地震，地震深度67公里，各地最大震度宜4花4北4桃4中4投4竹4苗4彰3雲3東3嘉3高2南2屏2澎2馬1。
接著，下午1時12分在宜蘭縣大同鄉，發生規模5.4有感地震，地震深度67公里，宜3花3北3桃3中3竹3投3苗2雲1嘉1。由於兩起地震都在宜蘭，消防局正清查有無災情。
由於下午1點多有人還在用餐中，客人遇到大地震後直呼「可怕」，馬上打電話回家關心有無狀況，用餐的火鍋湯都溢出來了，魚缸的水也濺出，連魚都受到驚嚇。林先生過去原本不怕地震，老神在在，這次也嚇到，穿內褲就跑出大門，讓人想到九二一地震，真的太可怕了。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言