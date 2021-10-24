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規模6.5全台天搖地晃今年最強震！ 氣象局：隱沒帶地震

影／宜蘭大地震「超恐怖」想到921 住戶驚叫嚇奪門跑出

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭大地震4級，上下左右搖，住戶大喊「超恐怖」，讓人想到921，大家嚇到奪門跑出。 中央氣象局
宜蘭大地震4級，上下左右搖，住戶大喊「超恐怖」，讓人想到921，大家嚇到奪門跑出。 中央氣象局

今天中午1點11分發生大地震，震央在宜蘭南澳鄉，瞬間上下大搖；接著1分鐘後又發生一次餘震，左右搖晃，門窗嘎嘎作響，住戶驚叫「超搖的」「憶快跑」，嚇到奪門而出，「這次地震怎麼這麼大」，恐怕會有災情。

今天下午1時11分左右，宜蘭縣南澳鄉發生芮氏規模6.5有感地震，地震深度67公里，各地最大震度宜4花4北4桃4中4投4竹4苗4彰3雲3東3嘉3高2南2屏2澎2馬1。

接著，下午1時12分在宜蘭縣大同鄉，發生規模5.4有感地震，地震深度67公里，宜3花3北3桃3中3竹3投3苗2雲1嘉1。由於兩起地震都在宜蘭，消防局正清查有無災情。

由於下午1點多有人還在用餐中，客人遇到大地震後直呼「可怕」，馬上打電話回家關心有無狀況，用餐的火鍋湯都溢出來了，魚缸的水也濺出，連魚都受到驚嚇。林先生過去原本不怕地震，老神在在，這次也嚇到，穿內褲就跑出大門，讓人想到九二一地震，真的太可怕了。

宜蘭大地震4級，上下左右搖，住戶大喊「超恐怖」，讓人想到921，大家嚇到奪門跑出。 中央氣象局
宜蘭大地震4級，上下左右搖，住戶大喊「超恐怖」，讓人想到921，大家嚇到奪門跑出。 中央氣象局

地震 宜蘭 南澳

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