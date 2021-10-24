聽新聞
test
0:00 / 0:00
罕見兩強震相連 民眾感受愈搖愈大是1+1的效果？
中午時分宜蘭地區接連發生兩起地震，芮氏規模分別為6.5及5.4，不僅北部天搖地動，南部地區也超有感，前後搖晃超過30秒，而且震度越來越大，民眾好奇「愈來愈大是因為1+1嗎」
南區氣象中心表示，很少有兩個這麼大的地震在這麼短的時間內接連發生，但在地震學上並沒有1+1就搖晃更嚴重的情況，應該是住在大樓裡，搖晃會有延遲發生，才會讓人覺得愈搖愈大。而且每個人的感受不太一樣。
宜蘭地區連續發生強震，前者的震度較大，台南地區也很有感，不少住在大樓的民眾都感受到強烈而且持續相當長時間的震度，住在東區的蘇姓民眾表示，家住在13樓，原本一開始以為是一般地震，輕微搖晃，但沒想到愈搖愈大，「連我們家熟睡的貓都衝出來了」
但剛才氣象局發布的消息是前一震強度比較強，後一震比較弱，民眾好奇感受愈搖愈大是因為一個地震發生後馬上又有另一個，而產生震度加乘的作用嗎？否則應該是前面先搖得強烈、後面變弱才對。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言