罕見兩強震相連 民眾感受愈搖愈大是1+1的效果？

中午時分宜蘭地區接連發生兩起地震，芮氏規模分別為6.5及5.4，不僅北部天搖地動，南部地區也超有感，前後搖晃超過30秒，而且震度越來越大，民眾好奇「愈來愈大是因為1+1嗎」

南區氣象中心表示，很少有兩個這麼大的地震在這麼短的時間內接連發生，但在地震學上並沒有1+1就搖晃更嚴重的情況，應該是住在大樓裡，搖晃會有延遲發生，才會讓人覺得愈搖愈大。而且每個人的感受不太一樣。

宜蘭地區連續發生強震，前者的震度較大，台南地區也很有感，不少住在大樓的民眾都感受到強烈而且持續相當長時間的震度，住在東區的蘇姓民眾表示，家住在13樓，原本一開始以為是一般地震，輕微搖晃，但沒想到愈搖愈大，「連我們家熟睡的貓都衝出來了」