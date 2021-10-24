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太扯！新北地震4級 新莊網友驚：工地高空搖臂被折彎了
今天下午1點11分東北地區發生中型有感地震，芮氏規模6.5，新北震度4級，國家級警報也大響，有民眾在臉書社團貼文，「地震太猛，宏匯附近的建案，高空搖臂折彎了」，從照片可見原本應該直挺挺的搖臂因為剛剛地震，直接被震彎，看到照片的網友也提醒「經過的要小心」、「太扯了」、「先打119或110請他們現場維護吧」。
民眾陳小姐表示，今天休假在家休息，突然感覺到地板在晃，原以為只是小地震，結果越震越久，她趕緊打開家中的門，還有鄰居開門跑出來確認逃生出口有無被擋住，北部很久沒有這麼搖，真的被嚇到。
也有民眾說，突然發生地震，家中的電視櫃上有放玻璃製品，不但玻璃破一堆，電視也因為地震震倒，還好地板上有地毯，震完後很快清理完，因之前地震都沒有被震下來，所以才都放在較高的地方。
新北市消防局表示，新莊區昌平街中央路交叉路口工地，20多樓頂樓吊臂折斷，沒掉下來，無人受傷，消防人員剛到場查看。
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