今午6.5地震 花蓮人：想起0206地震

今天下午1點11分發生規模6.5地震，震央在宜蘭南澳鄉，深度66.8公里，花蓮最大震度有4級，1點12分又再搖一下，一開始上下晃，再左右搖，讓許多民眾受到驚嚇，也都收到國家警報，花蓮縣消防局表示，目前還未接獲災情通報。

今天已震3次規模大的地震，網友驚嚇，紛紛留言「一次比一次大」、「想起花蓮0206地震」，擔心後續還有餘震。