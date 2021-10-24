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今午6.5地震 花蓮人：想起0206地震
今天下午1點11分發生規模6.5地震，震央在宜蘭南澳鄉，深度66.8公里，花蓮最大震度有4級，1點12分又再搖一下，一開始上下晃，再左右搖，讓許多民眾受到驚嚇，也都收到國家警報，花蓮縣消防局表示，目前還未接獲災情通報。
今天已震3次規模大的地震，網友驚嚇，紛紛留言「一次比一次大」、「想起花蓮0206地震」，擔心後續還有餘震。
花蓮縣政府發布警訊，請鄉親請勿驚慌，做好防災準備， 餘震若來襲，牢記地震3字口訣「DCH」，也就是趴低（Drop）、掩護（Cover）、抓牢（Hold on），並保持冷靜執行，提醒鄉親做好防災準備，並注意安全。若有災情通報或需要協助，可撥打119或1999。
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