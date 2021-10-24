午後地震搖晃「搖很久」 台中市消防局：暫無災情傳出

今天下午1時11分，宜蘭縣南澳鄉發生芮氏規模6.5有感地震，台中市感覺到明顯搖晃，時間長達5秒左右，不少網友都在群組內詢問「搖很大」、「搖很久、暈了一下」，並詢問有無傳出災情，台中市消防局表示，根據地震後5分鐘的災情回報，目前台中市都無傳出因地震受困、受傷的案件。

根據中央氣象局的資料，今天下午1時11分，宜蘭縣南澳鄉發生芮氏規模6.5有感地震，地震深度67公里，台中最大震度有4，其他區域，包括宜蘭4、花蓮4、台北4、桃園4、南投4、新竹4、苗栗4、彰化3、雲林3、台東3、嘉義3、高雄2台南2、屏東2、澎湖2、馬祖1。不少住在大樓的市民，都在LINE群組、臉書等網路平台反映「搖到頭昏了」、「這次搖很久、很大，希望不要有災情」。