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連兩震全台有感、雙鐵停駛！下午1時11分宜蘭南澳規模6.5地震 各地最大震度4級
中央氣象局說，今天下午1時11分左右，宜蘭縣南澳鄉發生芮氏規模6.5有感地震，地震深度67公里。各地最大震度：宜4花4北4桃4中4投4竹4苗4彰3雲3東3嘉3高2南2屏2澎2馬1。
接著下午1時12分在宜蘭縣大同鄉，發生規模5.4有感地震，地震深度67公里。宜3花3北3桃3中3竹3投3苗2雲1嘉1。
台灣高鐵說，南港至苗栗地區地震，高鐵公司已派員處理中，部分列車延誤。影響路段：南港-左營。
台鐵局說，今天下午1時12分在宜蘭縣政府南方22.7公里 ，發生芮氏規模6.5地震，蘇新=鳳林間、蘇新=竹南間、田中=民雄按4級辦理，竹南=彰化、民雄=嘉義按3級辦理。
台北捷運、桃園捷運、新北市淡海輕軌暫時全線停駛。
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