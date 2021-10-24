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規模6.5全台天搖地晃今年最強震！ 氣象局：隱沒帶地震

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連兩震全台有感、雙鐵停駛！下午1時11分宜蘭南澳規模6.5地震 各地最大震度4級

聯合報 / 記者吳姿賢潘乃欣／台北即時報導
今天下午1時11分左右，宜蘭縣南澳鄉發生芮氏規模6.5有感地震。圖／氣象局提供
今天下午1時11分左右，宜蘭縣南澳鄉發生芮氏規模6.5有感地震。圖／氣象局提供

中央氣象局說，今天下午1時11分左右，宜蘭縣南澳鄉發生芮氏規模6.5有感地震，地震深度67公里。各地最大震度：宜4花4北4桃4中4投4竹4苗4彰3雲3東3嘉3高2南2屏2澎2馬1。

接著下午1時12分在宜蘭縣大同鄉，發生規模5.4有感地震，地震深度67公里。宜3花3北3桃3中3竹3投3苗2雲1嘉1。

台灣高鐵說，南港至苗栗地區地震，高鐵公司已派員處理中，部分列車延誤。影響路段：南港-左營。

台鐵局說，今天下午1時12分在宜蘭縣政府南方22.7公里 ，發生芮氏規模6.5地震，蘇新=鳳林間、蘇新=竹南間、田中=民雄按4級辦理，竹南=彰化、民雄=嘉義按3級辦理。

台北捷運、桃園捷運、新北市淡海輕軌暫時全線停駛。

新北一處辦公室的天花板掉落。記者楊德宜／攝影
新北一處辦公室的天花板掉落。記者楊德宜／攝影

今天下午1時11分左右，宜蘭縣南澳鄉發生芮氏規模6.5有感地震。圖／氣象局提供
今天下午1時11分左右，宜蘭縣南澳鄉發生芮氏規模6.5有感地震。圖／氣象局提供

台北捷運停駛。記者林澔一/攝影
台北捷運停駛。記者林澔一/攝影

北市捷運現況。圖／讀者提供
北市捷運現況。圖／讀者提供

台北捷運停駛，民眾在站外等待。記者林澔一/攝影
台北捷運停駛，民眾在站外等待。記者林澔一/攝影

震度分布圖。圖／國家災害防救科技中心提供
震度分布圖。圖／國家災害防救科技中心提供

震源鄰近區域地質剖面圖。圖／國家災害防救科技中心提供
震源鄰近區域地質剖面圖。圖／國家災害防救科技中心提供

台灣高鐵一度停擺。圖／讀者提供
台灣高鐵一度停擺。圖／讀者提供

高鐵月台現況。圖／讀者提供
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