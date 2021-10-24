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未來一周天氣看這！ 氣象局：瑪瑙颱風最快今天形成

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
中央氣象局技正王君賢表示，菲律賓東方海面熱帶性低氣壓今天到明天有機會形成今年第20號颱風瑪瑙，預計未來路徑朝日本方向前進。圖／取自氣象局直播
中央氣象局技正王君賢表示，菲律賓東方海面熱帶性低氣壓今天到明天有機會形成今年第20號颱風瑪瑙，預計未來路徑朝日本方向前進。圖／取自氣象局直播

中央氣象局今天表示，菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，今天到明天有機會形成今年第20號颱風瑪瑙，預計未來路徑朝日本方向前進，對台灣天氣無直接影響；南海也有一個低氣壓正在逐漸增強中，是否成颱尚待觀察。

氣象局技正王君賢表示，受到東北季風及華南雲雨區持續影響，今天北台灣仍是濕涼天氣，清晨各地低溫17度至20度左右，最低溫出現在新北市富貴角17.5度，其次為桃園茶改場17.9度。

未來一周溫度中南部變化不大，北部溫度低溫則持續到明天清晨，白天開始後東北季風減弱、氣溫回升，但北部仍為東北風環境，高溫約25度至27度，低溫20度至21度上下，未來一周北部早晚偏涼，提醒民眾注意保暖。

王君賢表示，今天到明天清晨受華南雲雨區及東北季風影響，北部、東北部降雨明顯，基隆北海岸、大台北山區、宜蘭持續大雨特報，明天清晨甚至後天會有較大雨勢，花東、中南部降雨則是局部到零星。

明天白天開始水氣減少，東北季風減弱，降雨集中桃園以北、東半部地區，但都是局部短暫雨，北部山區也有短暫雨，但降雨量比今天少很多，中南部維持多雲到晴，午後中部山區、南部平地有局部短暫陣雨。

颱風部分，王君賢說，目前菲律賓東方海面有熱帶性低氣壓，未來有發展為颱風的趨勢，並朝日本南方海面行進，今天到明天這段時間有機會形成第20號颱風瑪瑙，南海附近也有低氣壓，未來將朝中南半島行進，行進過程中強度會逐漸增強，是否成颱尚待持續觀察。

菲律賓東方海面熱帶性低氣壓今天到明天有機會形成今年第20號颱風瑪瑙，預計未來路徑朝日本方向前進。圖／取自氣象局網站
菲律賓東方海面熱帶性低氣壓今天到明天有機會形成今年第20號颱風瑪瑙，預計未來路徑朝日本方向前進。圖／取自氣象局網站

低溫 颱風

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