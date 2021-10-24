瑪瑙颱風最快今晚形成 另1熱帶擾動也有機會成颱

今天的天氣仍是與昨日類似，天氣風險公司天氣分析師林孝儒說，持續受到北方冷高壓影響，台灣為東北風偏強環境，各地沿海陣風都還是會比較大一些， 且華南地區現在仍持續有雲系再移入，各地上雲量都會比較多。

他說，迎風面的北部、東半部為陰雨天，整日下來陸陸續續都還是會有短暫陣雨，而中南部降雨影響雖然會較小，但現在都可以看到雷達回波中海峽上也都有降水訊號再靠近，雖然不強，但是預期今天後續局部地區多少都是有短暫陣雨機會。

而氣溫方面，林孝儒說，也因為配合降雨，迎風面的北部及東半部氣溫偏涼涼冷冷的，大多介於18至23度，近山平地至山區氣溫則會更低一些，而中南部白天氣溫雖然比較舒適些，普遍氣溫白天大多至少可回升到25度以上，不過夜晚清晨還是有些偏涼，仍要留意部分低溫僅有19-20度。

林孝儒說，預期周一開始，隨著北方冷高壓減弱，過去幾天影響台灣的冷空氣也會減弱，且明天起華南雲系東移的情況也會趨緩了，因此西南部來說，天氣將逐漸放晴，不過迎風面的北部（桃園以北）及東半部（宜花）這些地區雲量還是比較多以外，也都還是有短暫陣雨情況，而氣溫上各地也都略有些回升。

未來一周整個天氣趨勢而言，都還是屬於東北季風型態，都還是比較涼冷的氣溫，不過整體的環境水氣將有機會少了許多，因此迎風面的降雨情況會再少一些。

林孝儒說，目前西太平洋面上則有兩個熱帶系統正在發展中，其一就是昨晚於關島西南方海面生成的熱帶性低氣壓，最快今晚到明天將增強為今年第20號颱風瑪瑙（MALOU），未來主要往北趨向日本南方海面前進。

他表示，而另一熱帶擾動，目前則西行通過呂宋島中部，進入南海了，未來進入南海後將持續西行趨向越南，也將有些機會發展增強為熱帶性低氣壓或是颱風。不過，這兩個系統大致上距離台灣都算遠，不會有天氣上的威脅，未來一周台灣上都還是屬於北方系統所主導的東北季風天氣型態。