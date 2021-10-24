屏東東港迎王平安祭今起一連8天 周邊交通管制看這裡
國家級重要民俗文化資產、有300年歷史的東港東隆宮迎王平安祭，是三年一科重要祭典，今起到10月31日一連8天舉行。今天請水儀式預計下午登場，正式揭開辛丑正科迎王平安祭典序幕，屆時吸引大批信徒、遊客湧進鎮海公園沙灘，今年受疫情影響，祭典活動向縣府申請核備，東港警分局提醒民眾，周邊交通相關管制，請民眾做好防疫措施。
縣府指出，疫情尚未解封，各項防疫措施不容忽視，各宮廟參加人員均已實聯制造冊備查。東港警分局提醒，依東隆宮自訂防疫規畫措施，配合在進入東隆宮廣場及鎮海公園部分重要路口設制管制站，除管制車輛外加強宣導民眾實聯制，民眾掃描QR碼，蓋上東隆宮特製戳章，以利快速備查，落實實聯制登記。
三年一科東港迎王祭典歷史悠久，所有科儀程序、籌辦由地方自發參與，東港迎王從最初的除疫科儀轉化到今日的平安祭典，反映沿海民眾生活，也是王爺信仰本土化展現。今年因疫情影響，整體規模大幅縮減，東港迎王只限東港鎮內隊伍參加。
警方提醒，10月24日至31日，每天上午8時至晚間23時（警方將視活動狀況彈性調整），管制汽、機車一律禁止駛入東隆宮附近街道及廣場，管制地點含：中正路與光復路口（菜堂橋）、光復路與東隆街口（宮前橋前）、光復路與東隆街口（溫府正修堂前）、東隆街成珍香餅舖前路口、東隆街成珍香餅舖後方路口、共和街口東隆國小後門路口、共和街（東隆宮後方路口）與芳都橋北端。
鎮海公園請王會場24日管制地點，鎮海路沿線北起豐漁橋南至鎮海公園，東起嘉新路沿線至嘉蓮宮西至鎮海路30-11號前。
自行開車民眾可停車位置：光復路道路兩側、成功路、共和社區道路兩側、漁市場停車場、及華僑市場立體停車場等5處臨時停車場。
建議來訪香客或遊客儘量搭乘大眾運輸（國光、屏東客運、中南客運）進入東港鎮；自行駕車由國道1號經台88或國道3號進入東港鎮，車輛可就近停放共和社區、光復路段或成功路臨時停車場。高雄市經進德大橋可停放華僑市場及漁市場停車場。
警方呼籲，遶境隊伍行經東港鎮各重要路口，用路人若碰到前方遶境隊伍造成交通壅塞時，請遵從交管人員指揮管制。如有特殊狀況需通行者，勤務人員將適時協助通行或指導其行進動線避開遶境隊伍。
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