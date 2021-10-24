用溫柔的眼睛紀實守護！15大台灣紀錄片導演你一定要認識

透過他們溫柔的雙眼看見台灣

紀錄片，主要用來描寫、記錄或研究現實世界情況的電影題材，相對於劇情片來說，一向不是觀眾們看電影的第一首選。

或許紀錄片沒有能夠博人眼球的精彩特效、戲劇張力和華麗畫面，卻擁有最迷人的真實性、細膩度，將現實與問題攤開來、促進社會反思，這些都是紀錄片很大的魅力，導演傳達的意念往往發人深省，甚至能夠推動整個社會發展，值得我們細細品味。

今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，帶我們來看看台灣有哪些受到網友關注討論的紀錄片導演，趕快一起來認識一下吧！

image source：fb/翻滾吧! 男人

No.10 林正盛

過去曾是麵包師傅的林正盛，輾轉走入了影像的工作，曾以《愛你愛我》榮獲柏林影展最佳導演的獎項。繼《一閃一閃亮晶晶》後，今年也推出了新的一部有關自閉症的紀錄片《地球迷航》，和夫妻一同創立了「多寶藝術學堂」，協助自閉症患者能夠透過創作的方式來培養生活能力。

紀錄片中的被攝者們都是他生活中的體悟，致力於讓社會接納更不同的面貌，《地球迷航》20%的票房收入將投入於基金會，希望未來能幫助更多人。

臉書專頁：林正盛、林正盛

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No.9 Raye

《十二夜》這部講述流浪狗議題的紀錄片，當年可是造成一大轟動，全片以狗的視角切入，讓觀眾沈浸在動物的情感之中。這類的議題，因為Raye導演成功引起大家的關注，但他仍然覺得流浪動物們還沒有真正擁有能夠安穩生活的環境，憑著強大的信念與毅力，相信只要開始就有機會改變，在去年更推出了《十二夜》的續集。

他說，紀錄片帶來最大的影響，就是能夠讓對立的雙方對話溝通並找到雙贏的方式，進而改善流浪動物們的現況。

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No.8 湯湘竹

湯湘竹是紀錄片導演，同時也是一位錄音師，獲得年度台灣傑出工作者時，他說：「這個獎最大的意義，是親友們會感到很榮耀，也讓他們確定我在做什麼，又不是賺什麼大錢，卻常常搞得很累、很少有陪伴他們的時間。」一語道出了許多電影工作者的心聲。

他所創作的紀錄片，多是講述國、家、族之間的情誼，以及自我的心聲，在各大影展皆有很耀眼的成績！

臉書專頁：湯湘竹

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No.7 黃嘉俊

曾以《飛行少年》榮獲台北電影節最佳紀錄片的黃嘉俊導演，在一次因緣際會下，接觸了潛水以及各式各樣的海上活動，逐漸地愛上海洋，他曾說：「看似一無所有的大海，其實包含著一切，回答了所有的答案。」

另外，《男人與他的海》以自己生命經驗為基礎，對於人性及生命有更深刻的體會，探討海洋議題也談台灣男性、生命教育，他曾說，想將目前拍過最好的片，獻給整個台灣。

臉書專頁：黑糖 黃嘉俊 Huang Chia-Chun

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No.6 鍾孟宏

在廣告界打滾數年，鍾孟宏導演仍心心念念著電影，拋棄廣告絢爛的技巧及影像，轉而以平實又真誠地方式，拍攝《醫生》這支紀錄片，並獲得台北電影節首獎。

之後的作品多以劇情長片為主，自編自導之外，還以「中島長雄」的身份擔任攝影一職，今年的作品《瀑布》更獲得金馬獎11項入圍肯定。在他最輝煌的年代不回頭地往前衝，繼續一直努力拍電影，鍾孟宏說，因為他不知道一個導演的黃金創作期能有幾年，託鍾導的福，我們才能繼續欣賞到這樣優異的作品。

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No.5 齊柏林

只要你是台灣人，一定聽過這一號人物－齊柏林！透過一個全新的視角，利用空拍的技術，紀錄台灣的美，產出了這部代表作《看見台灣》，畫面真的美到會不小心落下淚來。

然而天妒英才，齊柏林在一次拍攝的意外中，不幸墜機身亡。為了延續齊柏林的精神，看見・齊柏林基金會仍不斷地將台灣的美推向全世界。近期基金會攜手黑松，舉辦了為期兩周的「公益快閃店」，營業額的部分收入將會為台灣環境教育盡一份心力。

臉書專頁：齊柏林的飛閱台灣

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No.4 楊力州

楊力州是台灣紀錄片史上最多作品登上院線的導演，比起金馬大獎，他更在意的是對這個社會的影響力，所以在紀錄片圈的25年，都致力於為弱勢族群發聲，作品總是充滿著溫柔的力量。

《拔一條河》就充分展現了強韌的生命力，不被困難給擊倒。他曾說過：「最壞的年代要透過參與，才能變成最好的年代。」他一直相信著紀錄片可以讓這世界改變、往美好的方向走去。

臉書專頁：楊力州、楊力州

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No.3 蔡明亮

享譽國際的大導演蔡明亮，獲獎不勝枚舉，大量的長鏡頭和固定畫 面的運用是他最鮮明的風格。在他的作品中能看見各種可能性， 每一次都有新突破，2016《無無眠》蔡明亮大展，更是將美 術館打造成旅人休憩的場所，觀眾們可以隨意地在地上找個枕頭， 或躺或臥地欣賞他的電影。

近年來， 蔡明亮導演因為工作壓力大，健康亮起紅燈，他曾說，未來的風格多 少會和自身健康有關，更表示將來的作品會更自由， 因為他要那份自由。

臉書專頁：蔡明亮Tsai Ming Liang

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No.2 黃信堯

黃信堯導演大家一定都不陌生，近年來他的劇情長片《大佛普拉斯》和《同學麥娜斯》是叫好又叫座！《大佛普拉斯》更是讓他拿下金馬獎最佳新導演的殊榮！

其實他過去默默在紀錄片領域耕耘，《同學麥娜斯》就是早期的紀錄片作品《唬爛三小》延伸而來的。對他來說，近年來比較新的紀錄片較為內心，相較於劇情片是他對世界溝通的方式，紀錄片或許不一定有人懂，但「那就是自己拍的，自己覺得ok就好」，他依然會用鏡頭繼續闡述對生命的體會。

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No.1 林育賢

體操選手李智凱在奧運勇奪銀牌後，林育賢導演所導的紀錄片《翻滾吧！男孩》又重新受到關注，當年這部片首週票房就破百萬，更在金馬獎拿下「最佳紀錄片」、「最佳原創電影音樂」兩項大獎。

這部作品起初是不被看好的，但在導演的堅持下才能在大螢幕上呈現給大家，因為他希望觀眾可以在看完這部片後，找到面對未來的勇氣。如今片子上映20年後，李智凱更是以他的堅持，完美的詮釋這部作品的信念，讓全台觀眾感到熱血沸騰，更重新想起過去這部忠實記下男孩們長成男人的紀錄片。

臉書專頁：林育賢(喵導)

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【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年10月20日至2021年10月19日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『紀錄片導演』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

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