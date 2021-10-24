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將有颱風生成 吳德榮曝是否影響台灣

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將有颱風生成 吳德榮曝是否影響台灣

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
太平洋地區有1個熱帶性低氣壓(T.D.)。圖／取自氣象局網站
太平洋地區有1個熱帶性低氣壓(T.D.)。圖／取自氣象局網站

未來一周的天氣變化，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，由東北季風的強度及其挾帶的水氣所主導。

今天東北季風影響，北台濕涼，平地最低氣溫約在18度；北部18至23度，中部19至32度；南部21至32度，東部19至28度。

苗栗以北、東北部及東部有局部雨，尤其北海岸、北部山區及東北部山區雨勢較大。中部以南地區，愈往南影響愈輕微，仍為多雲時晴、山區有局部零星降雨的機率。

明天至周三東北季風減弱，略轉乾，氣溫逐日漸升。明天北部及東半部仍有局部短暫雨，新竹以南晴時多雲，中南部日夜溫差大；周二、周三東半部及大台北東側山區仍有局部短暫雨的機率，西半部晴朗穩定，中南部日夜溫差大。

周四至周六東北季風略增強，水氣不多，東半部偶有局部短暫雨的機率，西半部晴朗穩定；些微冷空氣南下，夜間低溫略降，白天高溫變化不大。

中央氣象局今天凌晨2時資料顯示，菲律賓東方海面的擾動已增強熱帶低壓，並將於今晚達颱風強度。

吳德榮說，最新歐洲(ECMWF)模式模擬明天20時天氣圖顯示，南海亦有熱帶擾動發展。而系集模擬路徑顯示，兩者離台皆甚遠、無侵台機率。故即使未來能順利發展成颱風，也只是增添今年略為偏少的颱風生成總數、目前19個，以逼近1至10月的氣候平均值約23個。

颱風 吳德榮 天氣動態

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