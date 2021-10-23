美猴王再現衛武營 朱陸豪演繹經典

台灣醒報 / 記者簡嘉佑╱台北報導
京劇演員朱陸豪時隔十七年重新扮演孫悟空，演繹美猴王大鬧天宮的經典橋段。(趨勢教育基金會臉書)
京劇演員朱陸豪時隔十七年重新扮演孫悟空，演繹美猴王大鬧天宮的經典橋段。(趨勢教育基金會臉書)

「尖嘴咨牙弼馬溫，心高要做齊天聖」的孫悟空笑嘻嘻揣起金箍棒，挑釁地將二郎神稱「何方小將」，一場300回合大戰即將開打。京劇演員朱陸豪扮演的美猴王將於12月25、26日在衛武營戲劇院重磅首演。

一代孫悟空翹楚

京劇演員朱陸豪曾以孫悟空角色巡迴世界演出超過500場，但於2004年封箱停演至今。過去17年來，朱陸豪跨界投入影視界，以公視電視劇《寒夜續曲》榮獲金鐘獎戲劇類男配角，也曾導演並演出許多歌仔戲、客家戲與布袋戲

朱陸豪是以京劇功夫大放異彩，隨著傳統技藝逐漸淡出，他認為，與其在教室中說戲，不如親身投入與學生一起登台，推廣京劇藝術。此次他應趨勢教育基金會執行長陳怡蓁之邀，重新披甲上陣，將美猴王絕活重現於舞台。

美猴王將現衛武營

由趨勢教育基金會「真劇場」演出的「東方神奇美猴王」，重新整編《西遊記》中孫悟空三鬧的情節，搭配上武打橋段與幽默情節，讓演出更加緊湊。

朱陸豪將復出的消息一出，座位立即秒殺，更有戲迷留言「等了17年，終於等到！」、「要看完整神奇的美猴王，趕快搶購衛武營的票！」

陳怡蓁表示：「美猴王已經在努力爭取臺北場、臺中場的正式戲曲展演場所，希望結合觀眾的熱情叫好、買票進場，明年春季能夠順利在高雄以外的劇院隆重登場！」

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京劇 衛武營 劇場 布袋戲

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