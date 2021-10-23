台達50影像音樂會 BBC史詩級自然紀錄片亞洲首演

台達電子創立滿50周年，本周末主辦「台達50影像音樂會」，在亞洲首次播映英國廣播公司ＢBBC史詩級自然生態紀錄片「藍色星球II」，結合80人大編制台北愛樂管弦樂團及合唱團現場演出，特別邀請知名生態學者李家維教授全場解說，吸引大批觀眾聆賞。音樂會更採用再生紙、回收宣傳物、統計碳排、購買再生能源憑證等實際措施，打造「零碳音樂會」。

台達創辦人暨榮譽董事長鄭崇華表示，台達創立50年，今年以「影響50迎向50」為主題開展系列慶祝活動，感謝一路上支持台達的夥伴與員工，並傳遞台達「節用厚生」的理念。節用，指的是對能源的珍惜，厚生，則是厚待萬物與環境，讓改變發生，讓世界更美好。台達已在今年宣布全球各廠區將於十年內達成碳中和，本場音樂會也採取相關節能措施並使用綠能憑證，致力打造一場「零碳音樂會」。

台達品牌長暨基金會副董事長郭珊珊表示，「藍色星球II」是史上最受歡迎的自然紀錄片之一，影響所及更引發多國政府、企業、個人對海洋保育的呼籲及實際行動，這也與台達長年以來致力於環境保護的理念相契合，台達基金會今年也積極投入海洋復育活動，在東北角認養了珊瑚池復育基地。希望藉由這次台達50影像音樂會的聲光饗宴，透過台達超高畫質的8K投影機，以更細膩的畫面、更鮮豔的色彩喚起大眾對海洋環境的珍愛，讓更多人重視迫在眉睫的海洋生態議題。

「藍色星球II」耗費4年時間、125次遠征39個國家、1500天水下作業，6000多個小時的潛艇拍攝，拍攝過程驚險刺激，例如潛水艇被鯊魚攻擊，這些冒著生命危險帶回來的精彩鏡頭將許多過去未知的地帶、驚人的生物及其令人瞠目結舌的舉動呈現在觀眾眼前。影集共分成16段絕無冷場的小故事，從曲目2「巨浪來襲 Giant Waves」近距離欣賞海豚衝浪、到曲目15「好熱啊Feeling the Heat」看海象母子躲在浮冰上躲避虎視眈眈的北極熊，讓觀眾如真似幻沉浸在藍色海洋中的同時，也能了解全球暖化如何影響著生態。